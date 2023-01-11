Планета радости «Креатив»

Выполнить работу в технике графики, используя только чёрную гелевую ручку, создать 3D-модели из бумаги или нарисовать портрет любимой мамы при помощи воскового пластилина? Легко! Юные воспитанники студии современного дизайна «Креатив» под руководством Анны Чехонадских могут воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.

Студия работает уже почти десять лет, с момента открытия Дворца школьников в Усть-Каменогорске. Как рассказывает Анна Чехонадских, о карьере педагога учреждения дополнительного образования она, собственно, никогда и не мечтала. Десять лет назад она возглавляла небольшое рекламное агентство. Именно тогда Анну Чехонадских, профессионального дизайнера, попросили заняться оформлением Дворца школьников, который готовился к открытию и приёму первых воспитанников и кружковцев.

– Работа мне показалась интересной, и я с удовольствием согласилась. Так что, по большому счёту, всё, что можно увидеть сегодня во Дворце школьников в Усть-Каменогорске, – творение моих рук и реальное воплощение полёта фантазии, – отметила Анна Андреевна.

А потом художнику-оформителю предложили возглавить студию дизайна и заняться преподаванием основ декоративно-прикладного искусства детям. И во многом неожиданно для себя самой, Анна Чехонадских согласилась на это предложение. И ни разу не пожалела о принятом десять лет назад решении.

– На самом деле, работать с детьми – это настоящее наслаждение. Я очень скоро поняла, что именно им легче всего постигнуть основы декоративно-прикладного искусства и воплотить в жизнь задуманное. Потому что у них, в отличие от взрослых, нет принятых в обществе ограничений, а полёт фантазии просто не имеет границ, – говорит руководитель творческой студии.

Курс обучения рассчитан на два года, но есть группа ребят, которые приходят заниматься в любимом кружке уже 5 и даже 6 лет. Потому что здесь дети и подростки чувствуют участие и тепло, могут воплотить в жизнь любую свою задумку. Они знают, что им помогут, подскажут и, конечно, оценят их работу и творческий порыв.

Ребята занимаются по нескольким направлениям современного дизайна и декоративно-прикладного искусства. Одно из них – графика. Они учатся изображать целостные картины, используя только чёрный цвет. Чаще всего рисуют графические работы обычной гелевой ручкой. Чёрно-белые работы завораживают зрителя, дают возможность, не отвлекаясь на многоцветие, рассмотреть все детали картины.

Любят ребята занятия по бумагопластике. Здесь можно творить как на плоскости, так и в объёме. Начинающие художники и дизайнеры работают с плоской поверхностью – учатся искусству аппликации из различных материалов, а более опытные воспитанники студии создают свои модели в формате 3D. Совершенно не обязательно использовать только цветную бумагу или картон. Творческим натурам полюбился современный материал – фоамиран. Он гораздо толще, но при этом достаточно пластичен и очень мягкий на ощупь. Как говорят ребята, он очень тёплый, с ним приятно работать. Игрушки, маленькие скульптуры, поделки, объёмные аппликации и многое другое из фоамирана получается просто на загляденье.

Ещё один материал, с которым работают студийцы – это пластилин. Причём, не только восковой, с которым любят возиться все дети от 0 и до… бесконечности, но и так называемый воздушный пластилин. Из последнего выходят замечательные модели и работы в формате 3D.

Студия современного дизайна «Креатив» – это маленький мир, своя планета, где царят дружба и творчество. Отражение этого мира можно проследить на собственной страничке студии в социальных сетях, которую ведёт Анна Чехонадских. Здесь она выкладывает увлекательные видеоролики занятий с ребятами, фотографии их работ, а также многочисленные дипломы победителей различных городских, областных, республиканских и даже международных творческих конкурсов среди школьников. Кстати, сама Анна от своих воспитанников не отстаёт.

– Стараюсь научить ребят иначе смотреть на мир, превращать скучные вещи, окружающие нас в повседневности, в нечто уникальное, красивое и необычное, то, что может радовать глаз и дарить отличное настроение, – призналась Анна Чехонадских.

Екатерина Гуляева

Фото из архива студии современного дизайна «Креатив»