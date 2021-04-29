Первый в стране Центр гематологии

В Усть-Каменогорске полным ходом идут работы по возведению первого в Казахстане государственного Центра гематологии. Здесь будут лечить онкозаболевания крови, лимфомы, проводить сложные операции по трансплантации костного мозга, лучевую диагностику и многое другое.

Реализация масштабного проекта, начавшаяся летом прошлого года, находится на постоянном контроле акима области Даниала Ахметова. О ходе строительства социально значимого объекта глава региона сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

По его сведениям, Центр гематологии будет состоять из двух корпусов – основного и пансионата. Здание основного корпуса будет поделено на пять блоков. Один планируется отвести под детское отделение трансплантации костного мозга, стационар и клинико-диагностическую лабораторию. Во втором блоке расположится отделение для взрослых, где будет функционировать стационар, диагностическое и амбулаторное отделения.

Отделения лучевой диагностики и термотерапии, Центр трансфузиологии, лаборатория полимеразной и цепной реакции, операционное отделение и кабинет централизованного разведения цитостатиков займут третий блок. В четвёртом разместят патоморфологическое и цитологическое отделения, FISH и генетическую лабораторию, стационар лимфомасоматики и хирургии.

Кроме того, проектом предусмотрены: игровая комната, кабинет психолога, учебные классы, конференц-зал и зал для групповых занятий, а также кафе.

Согласно проекту из 127 койко-мест круглосуточного стационара 12 предназначены для трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, 91 стационар разместится по блокам. Пансионат будет состоять из 24 стационаров.

В этом году подрядчики должны возвести все пять корпусов и выполнить основные строительно-монтажные работы. Сдача в эксплуатацию готового объекта запланирована на лето будущего года.

– В уникальном для страны Центре гематологии будет внедрён передовой международный опыт по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Планируем, что здесь также будет развиваться научно-исследовательская база, что является очень важным фактором развития здравоохранения области. Врачи и медперсонал Центра пройдут обучение за рубежом, в лучших клиниках мира. Лечебное учреждение будет укомплектовано медицинским оборудованием последнего поколения лучших мировых производителей. Убеждён, что Центр гематологии станет одним из ведущих медицинских организаций нашей страны, – написал в своём аккаунте Даниал Ахметов.

По информации Управления здравоохранения ВКО, медучреждение будет оказывать помощь не только жителям региона, но и всем казахстанцам, а также иностранным гражданам в рамках медицинского туризма. Пациенты смогут проходить комплексную диагностику гематологических, орфанных (редких), аутоиммунных заболеваний. Центр будет аккредитован по международным стандартам JCI.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО