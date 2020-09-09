Перспективы и приоритеты 

В октябре в рамках рабочего визита Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Восточно-Казахстанскую область.

Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

На днях Касым-Жомарт Токаев принял акима ВКО Даниала Ахметова, который доложил Президенту об экономическом положении области, а также ознакомил его с краткосрочным планом развития региона на следующий год, включая комплекс мер в сферах промышленного производства и сельского хозяйства.

На своей личной странице в Facebook аким области сообщил о том, что Президент особо подчеркнул необходимость повышения потенциала здравоохранения в регионе и подготовки к возможной второй волне пандемии коронавируса. К слову, по поручению Главы государства в регионе создан стабилизационный фонд, количество коек в инфекционных больницах увеличено в десять раз, осуществляется закупка медицинского оборудования на общую сумму 18 миллиардов тенге.

Глава региона также проинформировал Президента РК о структурных изменениях в сельском хозяйстве, реализованных мерах в рамках «Дорожной карты занятости» и вводе в эксплуатацию до конца октября текущего года автомобильных дорог Усть-Каменогорск – Талдыкорган, Семей – Майкапшагай.

Кроме того, Даниал Ахметов представил результаты работы, приуроченной к празднованию 175-летия Абая.

Напомним, в прошлом году Глава государства поручил организовать масштабное торжество по поводу этой знаменательной даты. На подготовку было выделено свыше трёх миллиардов тенге, но из-за пандемии коронавируса смету сократили, также отказались от ряда запланированных мероприятий. Однако весь комплекс строительных и реставрационных работ в музеях, мавзолеях и центрах, где жил и творил великий поэт, был проведён в срок.

Кроме того, в Семее отремонтированы дороги, построена школа на 300 мест, увеличились темпы жилищного строительства, произошли и другие положительные преобразования.

В завершение встречи Касым— Жомарт Токаев подчеркнул важность своевременной реализации приоритетных направлений Послания народу Казахстана.

Глава государства поручил обеспечить рост социально-экономических показателей региона и увеличить экспортный потенциал аграрной отрасли.

Аида Жумекенова