Перепись-2021: о чём расспросят казахстанцев?

С 1 сентября по 30 октября 2021 года в Казахстане пройдёт общенациональная перепись населения под девизом «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».

– Самым главным новшеством грядущей переписи станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса – гражданам будет предоставлена возможность заполнить опросные листы самостоятельно онлайн. Либо традиционно – оффлайн при подворовом обходе, – сообщили в Бюро национальной статистики.

Для этого с 1 сентября начнёт работу сайт sanaq.gov.kz, который будет доступен для ответов на вопросы переписи до 15 октября.

Обход пройдёт с 1 по 30 октября и будет проведён среди тех респондентов, которые не прошли перепись онлайн.

– Новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных, – отметили в Бюро национальной статистики.

Для сбора сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. Это позволит избежать дублирования сведений.

Итак, о чём же спросят казахстанцев во время переписи?

Всего гражданам РК будет задано 87 вопросов – 67 основных и 20 уточняющих подвопросов. Кстати, перечень вопросов, включённых в переписные листы, значительно расширен. Основой для этого послужили Рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Так, в отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.

Что касается прохождения национальной переписи онлайн, то сайт sanaq.gov.kz с 1 сентября по 15 октября 2021 года будет доступен 24 часа в сутки. Респондент сможет выбрать наиболее удобное для себя время для участия в переписи, при этом на сайте будет реализована возможность прервать заполнение бланка и продолжить позднее.

На платформе электронного правительства egov.kz будет расположена вкладка сайта sanaq.gov.kz, через который можно пройти перепись посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для мобильных граждан будет предоставлена возможность прохождения Национальной переписи через мобильное приложение Aitu.

Кроме того, во время Национальной переписи будет работать единый call-центр 1446 для мобильных и стационарных телефонов. Также можно будет задать уточняющие вопросы по номеру 8 8000 800 878. Звонки в call-центр будут бесплатными.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан