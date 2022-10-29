«Переобуй» машину по сезону

Ноябрь – последний осенний месяц, но в нашем регионе к этому времени уже нередко на землю ложится снег и на дорогах образуется гололёд. Поэтому подготовку трасс республиканского и местного значения к зимнему периоду ответственные службы начинают заранее.

Так, по прогнозу синоптиков, в первой декаде ноября местами ожидается температура плюс 5-7 днём и чуть ниже нуля ночью. Затем столбик термометра уже не будет подниматься выше отметки ноль даже в дневное время. Обещают частые осадки в виде дождя и снега. Поэтому к капризам погоды нужно быть готовыми и автолюбителям, и профильным ведомствам.

По данным АО НК «КазАвтоЖол», республиканские трассы уже переведены на зимнее содержание. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Для очистки и содержания республиканских трасс в зимний период Национальным оператором автодорог республиканского значения подготовлено необходимое количество специальной техники, 400 производственных баз и складов, 125 обогревательных пунктов.

Продолжается заготовка противогололёдных материалов – 120 тыс. куб. м песка и отсева, 23 тыс. тонн соли, 1200 тонн химических реагентов и других средств. Определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодняшний день их общая протяжённость на автомобильных дорогах республиканского значения составляет около трёх тысяч километров. В период зимнего содержания за ними осуществляется особый контроль.

– Перед поездкой на дальние расстояния следует проверить не только техническое состояние автомобиля и количество топлива в баке, – напоминают в АО НК «КазАвтоЖол». – В сложных погодных условиях важно соблюдать правила дорожного движения. Необходимо иметь в машине тёплую одежду и медицинскую аптечку. Важно следить за изменениями погоды и не пренебрегать штормовыми предупреждениями.

Подготовка дорог областного значения к зимнему периоду тоже включает в себя целый план мероприятий. По региону на контроле у дорожников находится 142 снегозаносимых участка протяжённостью 125 километров. На них в период сложных погодных условий также обеспечивается круглосуточное патрулирование, по необходимости производится устройство снежных траншей и стенок, установка переносных деревянных снегозадерживающих щитов, предпринимаются другие меры.

В целом, подготовлено 156 единиц специальной зимней техники, дополнительно предусмотрена аренда ещё 65 единиц. Заготовлено 1500 куб. м отсева, 7400 куб. м песка и около одной тысячи тонн соли. В области действуют 11 обогревательных пунктов, которые могут вместить до ста человек.

Как отметили в областном Департаменте полиции, с 20 октября в горных районах, особенно на трассах Усть-Каменогорск – Самар и Усть-Каменогорск – «Рахмановские ключи», нередки снегопады и гололедица. На всех загородных трассах водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим. Подготовлены даже специальные буклеты-памятки с полезной информацией, которые сотрудники дорожной полиции выдают водителям.

– Сегодня мне вручили памятку о подготовке автомобиля к эксплуатации в зимнее время, – сообщил автолюбитель Сергей Кучеренко. – На загородных трассах уже встречаются перемёты, гололедица, к вечеру подмораживает. Машина на летней резине не столь уверенно движется по дороге.

Так как погода уже не изменится, завтра планирую «переобуть» свой автомобиль.

Как рассказал заместитель командира БПП УП г. Усть-Каменогорска капитан полиции Габит Абенов, в областном центре уже зафиксировано несколько фактов ДТП из-за погодных условий. Не исключено, что с дальнейшим ухудшением погоды их количество может возрасти.

Поэтому сотрудники батальона патрульной полиции ДП ВКО напоминают участникам дорожного движения о необходимости своевременно заменить автомобильные летние шины на зимние.

Так, за эксплуатацию автотранспорта с летними покрышками в зимнее время автомобилистам грозит административная ответственность по статье 590 часть 5 КоАП РК и штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге).

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета