Передовой педагогический опыт

В этом году традиционный конкурс, организованный Комитетом языковой политики МОН РК и Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова, приурочили к 150-летнему юбилею со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

Как отметили организаторы, проводя ежегодно это состязание, они ставят целью повышение качества преподавания казахского языка через изучение трудов великого учёного в области лингвистики. Ведь научно-методические подходы Ахмета Байтурсынова актуальны по сей день.

В конкурсе приняли участие 12 претендентов, прошедших отборочный тур в регионах страны. В первом этапе каждый из участников презентовал собравшимся авторскую программу обучения казахскому языку на основе личного опыта преподавания, а жюри в свою очередь выражало экспертное мнение по этому поводу.

Следующий этап конкурса был посвящён обширному исследовательскому наследию Ахмета Байтурсынова, его трудам, в том числе содержанию методики обучения, его научным выводам, а также новейшим технологиям и методам преподавания языка. Конкурсанты отвечали на заранее подготовленные вопросы по вышеуказанным направлениям.

Последний, решающий, этап конкурса проходил в ситуационной форме с участием специальной тестовой группы. Участники демонстрировали умение работать с аудиторией, давая задания изучающим язык по четырём основным видам речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение). Особое внимание жюри обращало на то, как преподаватель привлекает членов группы к активному участию в уроке и выполнению задания.

Учёные и специалисты, оценивавшие работу конкурсантов, отметили, что им было достаточно трудно определить победителей, так как качество знаний и навыков всех участников нынешнего конкурса были на высоте, и по этим параметрам они ничуть не уступали своим коллегам, участвовавшим в состязаниях прошлых лет.

Напомним, 150-летие со дня рождения Ахмета Байтурсынова отмечается под эгидой ЮНЕСКО по всему миру. В Казахстане проводятся различные научные экспедиции, конференции, тематические конкурсы и другие значимые события. Ключевая цель каждого из них – всестороннее освещение деятельности, научного и духовного наследия известного государственного деятеля, учёного и поэта.

Ания Есмухамет