ПЕНЯй на себя

По данным Департамента государственных доходов, жители Восточного Казахстана задолжали около миллиарда тенге по транспортному налогу.

В Восточном Казахстане зарегистрировано более 367 тысяч транспортных средств. Однако не все автовладельцы своевременно оплачивают транспортный налог. Должниками оказались почти 45 тысяч физических лиц. При этом основные неплательщики – жители Усть-Каменогорска. На их долю приходится около 400 млн тенге долга.

Для взыскания задолженности 37 тысячам должникам были вручены уведомления о наличии долга, почти 15 тысяч должников получили налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица, 14 тысяч налоговых приказов были переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания.

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по ВКО Ержан Ктанов напомнил автовладельцам, что при переоформлении автомобиля необходимо снять транспортное средство с учёта в полиции.

– Многие считают, что если они продали машину по доверенности, то за ними автомобиль больше не числится. А потом приходят в недоумение, когда налоговые органы выносят претензию по уплате долга. Всем автовладельцам при продаже машины необходимо провести снятие автомобиля с учёта в уполномоченных органах, убедиться, что данная машина больше не находится в вашей собственности, – отметил Ержан Ктанов.

Напомним, сумма налога за автотранспорт начисляется по ставкам, установленным в месячных расчётных показателях, в зависимости от объёма двигателя, грузоподъёмности, посадочных мест, мощности двигателя. Автовладелец должен самостоятельно рассчитать сумму налога за налоговый период с помощью применения соответствующих ставок. Расчёт налога можно произвести на сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы»/«Калькулятор» либо через онлайн-калькуляторы.

– Срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц истекает 1 апреля года, следующего за отчётным налоговым периодом. То есть в этом году до 1 апреля автовладельцы должны были уплатить налог за 2020 год. Оплачивать налог можно через мобильные приложения Каspi.kz, еGov.mobile, e-Salyk Azamat. Кроме того, оплату принимают также через отделения АО «Казпочта», банки второго уровня и через банкоматы, – отметил Ержан Ктанов.

В случаях неуплаты или неполной уплаты исчисленной суммы, на лицевом счёте физического лица после 1 апреля возникает налоговая задолженность. Автовладельцу направляется соответствующее уведомление. По истечении 30 рабочих дней выносится налоговый приказ о взыскании задолженности с физического лица. В случае непогашения налоговый орган не позднее пяти рабочих дней со дня вручения налогового приказа направляет такой налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения.

Государственными и частными судебными исполнителями в отношении должников принимаются меры принудительного взыскания – ограничения на банковские операции, наложение ареста на деньги и имущество должника, изъятие движимого и недвижимого имущества, ограничение на выезд за пределы РК, арест автотранспортного средства, водворение на штрафную стоянку, реализация имущества. Кроме того, при неисполнении в установленный законом срок налоговых обязательств по уплате налогов физическому лицу начисляется пеня за каждый день просрочки.

Отметим, что от уплаты налога в течение налогового периода по одному автотранспортному средству освобождаются участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награждённые орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также инвалиды. Если у вышеуказанных лиц в собственности несколько автотранспортных средств, то льгота применяется в отношении одного из автомобилей с наибольшей суммой исчисленного налога.

Дарья Антон

Фото из открытых источников