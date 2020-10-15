Пенсия: тонкости и нюансы 

Специалисты областного филиала АО «Единый накопительный фонд» отвечают на вопросы читателей «Рудного Алтая».

«Я работаю в фармацевтической компании всего несколько недель. Должен ли мой работодатель отчислять за меня обязательные профессиональные пенсионные взносы? Если да, то он будет это делать за свой счёт или из моей зарплаты?»

Ирина Синельникова, Семей.

– Право на пенсионные накопления за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) имеют те граждане, которые работают по профессиям, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Перечня производств, работ, профессий работников, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счёт собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы».

Согласно данному списку, ваш работодатель обязан перечислять за вас ОППВ при условии, что вы не менее 80 процентов рабочего времени заняты в технологическом процессе указанных производств: аппаратчик всех на-именований; вальцовщик; шпредингист.

Вкладчиком ОППВ является работодатель. Именно он осуществляет за счёт своих собственных средств обязательные профессиональные пенсионные взносы в пользу работника.

Напоминаем, что обязательные профессиональные пенсионные взносы устанавливаются в размере пяти процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

«Я работаю по трудовому договору в двух организациях охранником. Обязаны ли обе компании перечислять на мой счёт в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы?»

Аслан Усманов, Риддер.

– В соответствии со статьёй 24 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Закон) обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в ЕНПФ подлежат уплате работодателями, являющимися агентами, по ставкам, определяемым Законом. Соответственно, две организации, заключившие трудовые договоры с физическим лицом, обязаны перечислять ОПВ в ЕНПФ, в пользу работника.

«Наследуются ли пенсионные накопления в случае смерти вкладчика?»

Гаухар Умержанова, Курчумский район.

– Деньги, накопленные на индивидуальных пенсионных счетах, являются собственностью вкладчика (получателя) и хранятся в фонде бессрочно, даже в случае его смерти.

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления за счёт обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону. Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных гражданским законодательством, имеет место наследование по закону.

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, для приобретения наследства наследник должен его принять путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

«После смерти отца, я, как дочь и единственная наследница, претендую на его пенсионные накопления. Надо ли мне делать запрос в ЕНПФ о сумме, имеющейся на его счёте, или я могу сразу обратиться к нотариусу?»

Наргиз Мусина, Алтай.

– АО «ЕНПФ» в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в случае смерти вкладчика (получателя) выдаёт справки о наличии индивидуального пенсионного счёта и средств на нём нотариусам и иностранным консульским учреждениям по находящимся в их производстве наследственным делам.

Для оптимизации взаимодействия между ЕНПФ и нотариусами по данным вопросам между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой, АО «НИТ» и ЕНПФ заключён договор о взаимодействии Единой нотариальной информационной системы «Е-нотариат» и информационной системы ЕНПФ.

В рамках данного договора при помощи Единой нотариальной информационной системы «Е-нотариат», нотариусы могут направлять запросы в ЕНПФ о наличии у умерших вкладчиков (получателей) индивидуального пенсионного счёта в ЕНПФ, об остатках и движении денег на нём в режиме онлайн, без направления письменных запросов.

В свою очередь ЕНПФ при предоставлении вкладчиками (получателями) нотариально удостоверенных или засвидетельствованных документов теперь также может осуществлять запрос в Единую нотариальную информационную систему и получать официальное подтверждение о совершённых нотариальных действиях по представленным вкладчиками (получателями) в ЕНПФ документам. Данная услуга значительно сэкономит ваше время и исключит излишний бумажный документооборот.

«Знаю, что платить пенсионные взносы в размере 10 процентов от дохода – это обязанность каждого гражданина РК. А какие права есть у вкладчиков?»

Руслан Валиев, Усть-Каменогорск.

– Вы, как вкладчик ОПВ, имеете право на заключение договоров о пенсионном обеспечении за счёт добровольных пенсионных взносов. Также вкладчики фонда имеют право на оформление пенсионных выплат по установленному графику, в связи с установленной бессрочно инвалидностью 1 и 2 групп, в связи с выездом на постоянное место жительство за пределы РК, в связи со смертью получателя (на погребение, наследование), за счёт добровольных пенсионных взносов.

Кроме того, вы вправе переводить свои пенсионные накопления из ЕНПФ в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета, а также получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений на любую интересующую вас дату.

Правом является и изменение ваших реквизитов (личной и контактной информации), а также получение консультации по всем вопросам, касающимся накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами.

Бахыт Сарсембаева