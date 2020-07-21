Партнёрство, выгодное всем

Восточно-Казахстанская область прочно занимает лидирующие позиции в стране по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиционные ресурсы с использованием механизмов ГЧП и международных финансовых институтов становятся важными источниками развития экономики области.

На сегодня портфель ГЧП в Восточном Казахстане состоит из 253 проектов на общую сумму 192 миллиарда тенге. Уже заключены договоры по 182 проектам на 41,5 миллиарда тенге.

При этом в регионе активно призывают бизнес-структуры вкладывать инвестиции не только в коммерческие, но и в социально-значимые объекты.

Так, за два предыдущих года в рамках государственно-частного партнерства введены в эксплуатацию три детских сада на 850 мест в Усть-Каменогорске и Семее. До декабря этого года завершится строительство двух детских садов на 490 мест в областном центре. В Семее и Усть-Каменогорске будет модернизирована 41 школьная столовая, планируется, что на эти цели направят 1,1 млрд тенге частных инвестиций без выплат из бюджета. Также переданы в доверительное управление четыре объекта здравоохранения, что позволит обеспечить более высокое качество оказания медицинских услуг.

Пул проектов государственно-частного партнерства связан с коммунальной сферой. При нехватке бюджетных средств вариант ГЧП становится реальной возможностью решить коммунальные проблемы. В рамках этого механизма область активно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития. Общая сумма подписанных в текущем году контрактов с ЕБРР по двенадцати проектам составила 75 млрд тенге.

Продолжается модернизация систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее на сумму 4,8 миллиарда тенге. До конца года планируется подписание контрактов на общую сумму 5 млрд тенге по пяти городам и одиннадцати районным центрам. В ближайших планах – заключение кредитного договора по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами в Усть-Каменогорске и Семее на 13,4 млрд тенге.

В целом совместно с ЕБРР планируется к реализации 102 проекта на общую сумму 302,5 млрд тенге.

Аида Жумекенова