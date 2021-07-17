Пандемию не обмануть

Как это ни печально, но нечистые на руку люди весьма чувствительны к появлению новых возможностей незаконно заработать. Самый свежий пример – как только в Казахстане ввели паспорта вакцинации, мгновенно массово появились предложения по продаже фиктивных документов.

Так, накануне сотрудники КНБ и полиции задержали в Павлодаре заведующую и двух медсестёр одной из поликлиник, которые «реализовали» более 200 фиктивных паспортов вакцинации.

О борьбе с аналогичными махинациями уже рапортовали правоохранители в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской области.

О случае в столице рассказала на брифинге в СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава Роза Кожапова. Попавший в реанимацию с КВИ астанчанин сообщил, что прошёл иммунизацию и у него есть паспорт вакцинации. Медики уже стали предполагать, что это уникальный случай, когда привитый заболевает столь тяжело, но пациент всё-таки признался, что приобрёл фиктивный документ.

Насколько опасно для социума такое отношение к паспортам вакцинации, говорит реакция руководства страны. Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства указал на необходимость жёстко наказывать тех, кто подделывает паспорта вакцинации от КВИ.

– Это для общества очень опасная ситуация и говорит о том, что в местах массового скопления могут быть заражённые люди. Поэтому правоохранительные органы должны уделить этой ситуации особое внимание. Мы должны понимать, что вакцинация – единственный выход из пандемии. Это очевидно, – сказал Глава государства.

По его словам, люди должны задуматься о своём здоровье и здоровье своих близких и принять взвешенное решение. При этом не верить провокаторам.

– Уже появился рынок по подделыванию документов о вакцинации. Такие факты нужно понимать как прямую угрозу здоровью и безопасности общества в целом. Следовательно, мера наказания также должна быть строгой. Очевидно, что это является нарушением в соответствии с Административным кодексом. Необходимо срочно запустить цифровую карту вакцинации на примере единой базы тестирования ПЦР, – потребовал Президент.

Нужно отметить, что в соседней России складывается аналогичная ситуация. Полиция Москвы сообщила о возбуждении за последние дни 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. Причём наказывают не только тех, кто изготавливает и продаёт поддельные документы, но и тех, кто их приобретает. Им грозит ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. В Казахстане к покупателям более лояльны.

Самое печальное в том, что изготовление поддельной справки – довольно сложный механизм, невозможный без участия в схеме недобросовестных работников сферы здравоохранения. При этом они не просто вносят фиктивные сведения в базы данных, но и совершают хищение госсобственности, выливая дорогостоящую вакцину. А ведь мы, общество, за время пандемии наконец-то осознали, как важны для нас люди в белых халатах. И вдруг такое искушение быстро заработать, которое не все смогли преодолеть…

Тем временем, Минздрав оперативно выполнил поручение Президента и достиг с компанией Pfizer предварительной договорённости на поставку вакцин в четвёртом квартале 2021 года. Теперь для заключения Соглашения по поставке вакцины необходимо принятие Указа Президента Республики Казахстан – таково условие Pfizer, сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве рассказали, что российская вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Казахстане на основе положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после иммунизации.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан