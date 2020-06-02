Ответственная подготовка

Так как основная часть мероприятий, посвященных празднованию юбилея Абая, состоится в Семее, в городе активно готовятся к визиту гостей.

Руководитель городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Амантай Утельбаев сообщил, что работы по благоустройству ведутся полным ходом. Большая часть от запланированного объема уже выполнена. Сейчас производят посадку газонов и растений в цветники, придают форму живой изгороди.

Возобновилась реконструкция центрального парка. В связи с введенными карантинными мерами работа на объекте на некоторое время была приостановлена. Теперь ведется монтаж предусмотренных по проекту композиций, укладка брусчатки и озеленение парка.

В парке Победы все запланированные работы завершены. Выложена брусчатка и гранитное основание памятника воину-освободителю. В целях безопасности заменено основание лестницы на гранитные плитки. По плану в сквере также будут высажены цветы.

На набережной в очередной раз проводятся ремонтные работы каскадного фонтана. Его запуск намечен на июнь. По информации руководителя отдела ЖКХ, подрядная организация ТОО «Социально-производственное предприятие «ЖАСА» в свое время провела некачественный ремонт фонтана, поэтому практически ежегодно что-то выходило из строя. На ремонт деньги из бюджета не выделялись, на основании договорных обязательств подрядчики исправляли неполадки. В настоящее время с подрядчиком ведутся судебные разбирательства.

Многих семейчан волнует возобновившаяся весной вырубка деревьев. Однако руководитель отдела заверил: спилу подлежат лишь те, что изжили свой срок.

Флора Левина

Семей