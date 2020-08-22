Отличным проектам нужны инвестиции

На столах казахстанцев должно стать больше рыбы.

В настоящее время каждый житель страны за год потребляет в среднем три-четыре килограмма этого продукта. Между тем, по рекомендациям ВОЗ, этот показатель должен составлять не менее 16 килограммов на человека.

По поручению главы Правительства Аскара Мамина в каждом регионе должно быть организовано рыбное производство, закреплены водоёмы за субъектами бизнеса, увеличено количество торговых точек по продаже высококачественной свежей рыбы. Поручено до 1 ноября 2020 года разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства с указанием конкретных индикаторов и мероприятий по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер государственной поддержки.

Как обстоят дела у восточноказахстанских предпринимателей, чей бизнес связан с рыбой? Один из таких людей – Анатолий Алексеев, проживающий в селе Куйган Курчумского района, что находится на берегу Бухтарминского водохранилища. В этом населённом пункте рыбный промысел является для местных жителей основным видом деятельности. Много лет посвятил этому, как и его земляки, Анатолий Алексеев. Но в последние годы он решил перейти от простого лова и последующей реализации рыбы к её переработке. Чтобы запустить цех по производству филе, копчению и вялению рыбы, взялся за реанимацию заброшенного производственного здания.

Первым делом требовалось перекрыть крышу объекта, чтобы остановить его разрушение. По информации собеседника, общая площадь кровли составляет 1100 квадратных метров. На её замену потребовалось 5 млн 200 тысяч тенге. Несмотря на то, что из полученных в качестве кредита шести млн тенге большую часть потратили на ремонт кровли, предпринимателю всё же удалось установить в цехе необходимое оборудование, подвести туда воду.

– Однако, чтобы запустить на полную мощность этот цех, нужны дополнительные средства, – отмечает Анатолий Алексеев. – На очереди – ремонт других частей здания, регистрация предприятия и т. д. В общем нужно ещё пять миллионов. Тогда я смогу обеспечить рынок Курчумского района, Усть-Каменогорска своей продукцией. Кстати, мы уже занимаемся вялением и холодным копчением рыбы. В местных торговых точках продукция пользуется хорошим спросом.

Ещё одним направлением деятельности предпринимателя из прибрежного села стал туризм. Для реализации своей идеи он построил гостевой дом на берегу. С этого места открывается великолепная панорама водных просторов, противоположного берега. По словам Анатолия Алексеева, номера этого дома будут благоустроены – подключат горячую и холодную воду, оборудуют сан-узлы. От дома к воде протянется вымощенная дорожка, прилегающая территория будет облагорожена: установят скамейки, беседки, высадят фруктовые деревья. Кроме этого, отдыхающие смогут совершать прогулки на моторных лодках, даже заказать большой катер, чтобы оказаться на противоположном берегу.

– Хочу создать здесь рай для туристов, – делится мечтой предприниматель. – Главное – условия для отдыха у нас отличные, хорошая рыбалка. Поэтому, побывав здесь однажды, человек обязательно захочет вернуться. Мне уже звонят знакомые и друзья из городов Казахстана, России и спрашивают, когда я смогу принять их. На возведение этого дома потребовалось 5 миллионов тенге собственных средств. Но, к сожалению, работы в нем пока не завершены. Для этого нужно ещё 5 миллионов тенге. Однако таких средств у меня сейчас нет. В общей сложности на запуск двух проектов – по переработке рыбы и открытию туристической базы – необходимо 10 миллионов тенге.

Следует отметить, что в действующем промысловом бизнесе Анатолия Алексеева создано 28 постоянных рабочих мест для односельчан. Благодаря предпринимателю почти три десятка семей куйганцев имеют стабильный доход. По его словам, ещё порядка 30 человек он сможет принять на работу в случае запуска двух начатых проектов. Однако эти благие намерения пока блокируются, как уже было сказано выше, нехваткой финансовых средств.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район