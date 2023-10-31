Отдыхайте на здоровье

Что такое пособие на оздоровление и кому оно выплачивается?

Пособие на оздоровление является государственной адресной социальной помощью, выплачиваемой за счёт средств государственного бюджета.

В соответствии с пунктом 10 статьи 139 Трудового кодекса, гражданским служащим, содержащимся за счёт государственного бюджета, предоставляется основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада.

В ВКО эффективным инструментом социальной поддержки является областное Соглашение между акиматом Восточно-Казахстанской области, областными объединениями профсоюзов и объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей на 2021–2023 годы, соблюдать которое обязаны все организации и предприятия области.

Как отметила руководитель отдела контроля трудовых отношений Управления государственной инспекции труда ВКО Галия Токтасынова, это Соглашение учитывает целый комплекс мер поддержки работающих граждан на территории области. Среди них – поэтапное повышение заработной платы, уровня жизни и усиление мер социальной поддержки населения региона.

Одной из мер социальной защиты населения, предусмотренной в областном трёхстороннем соглашении, стало предоставление основного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью не менее 30-ти календарных дней с выплатой пособия на оздоровление всем гражданским служащим, содержащимся за счёт государственного бюджета.

– Например, размер пособия на оздоровление педагогическим работникам и приравненным к ним лицам рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Стоит учитывать, что учителя и приравненные к ним работники, работающие по совместительству, получают пособие на общих основаниях, – уточнила Галия Токтасынова.

По её словам, согласно п. 3 ст. 154 Трудового кодекса РК, действие регионального соглашения в обязательном порядке распространяется на местные исполнительные органы, работодателей, работников и их представителей соответствующей административно-территориальной единицы. На основании п. 8.12 областного Соглашения предусмотрено, что его действия и решения распространяются на государственные органы, работников и их представителей в ре-

гионах, а также на всех работодателей независимо от форм собственности.

Однако, чтобы областное Соглашение работало в полную силу, необходимо прописать условия выплаты пособия на оздоровление и продолжительность ежегодного трудового отпуска не только в областных отраслевых, территориальных (городских и районных) соглашениях, но также в коллективном трудовом договоре на каждом предприятии и в организации региона.

То есть, чтобы реализовать права работников, выплачивая им пособие на оздоровление, необходимо внести ряд изменений и дополнений в коллективные трудовые договоры. Если на предприятии или в организации его нет, то изменения мер социальной защиты вносится непосредственно в трудовой договор с работником или оформляется актом работодателя.

Екатерина Гуляева