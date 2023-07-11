Договор дороже денег

Социальную защиту прав трудящихся обеспечивают в Восточно-Казахстанской области не только Трудовой кодекс РК, но и соглашение, заключённое в 2021 году между акиматом Восточно-Казахстанской области, областными объединениями профсоюзов и ассоциациями и союзами работодателей на 2021–2023 годы.

Этот важнейший документ регулирует сегодня практически все трудовые отношения между членами профсоюзов и работодателями, где контроль осуществляется специальной трёхсторонней комиссией, решения которой обязательны для исполнения всеми заинтересованными сторонами.

Как рассказала руководитель отдела контроля трудовых отношений Управления государственной инспекции труда ВКО Галия Токтасынова, в заключении соглашения участвовали три заинтересованные стороны. Это акимат Восточно-Казахстанской области, областные объединения профсоюзов, среди которых ТОП «Профсоюзный Центр ВКО» и ФТОП республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «АМАНАТ». Кроме того, общественные объединения работодателей – республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП), ОЮЛ «Национальная конфедерация работодателей (предпринимателей) РК», ОО «ВКО филиал ассоциации товаропроизводителей «АГРО» и ОЮЛ «Региональная Ассоциация предприятий лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности по ВКО».

Эти общественные и государственные организации в союзе с объединениями работодателей области заключили соглашение на 2021–2023 годы. Оно стало действенным механизмом по урегулированию трудовых отношений на территории региона. Практика показала, что благодаря этому удалось решить многие трудовые споры, не доводя их до зала судебных заседаний. Кроме того, соглашение помогло решить вопросы обеспечения эффективной занятости и создания достойных условий оплаты труда.

– В целом соглашение преду-

сматривает определённый рост уровня льгот и помощи для специалистов сфер здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, ветеринарных служб, проживающих в сельских населённых пунктах. Кроме того, в нём определено материальное стимулирование технических инспекторов, которые осуществляют общественный контроль обеспечения безопасных условий труда, – пояснила Галия Токтасынова.

По её словам, на сегодняшний день трёхстороннее соглашение является основным документом социального партнёрства, устанавливающим приоритетные направления и необходимые действия по проведению согласованной социально-экономической политики в Восточно-Казахстанской области на 2021–2023 годы. При этом, если возникает определённая необходимость, стороны могут договориться и внести в него изменения или дополнения. Решения об этом оформляются отдельными протоколами и вступают в силу со дня подписания.

– Соглашение служит основой для переговоров и заключения областных отраслевых или территориальных (городских или районных) соглашений и коллективных договоров в организациях. Иными словами, на основе трёхстороннего соглашения разрабатываются уже коллективные трудовые договоры, куда вносятся дополнительные статьи в зависимости от отрасли производства, по которой специализируется предприятие или организация, – отметила Галия Токтасынова.

Надо сказать, что в основу коллективных договоров ложатся не только обязательства сторон, о которых шла речь в областном трёхстороннем соглашении, но и учитываются все рекомендации или решения, также принятые при заключении городского или районного соглашения.

По словам Галии Токтасыновой, за эти годы сложилась практика заключения областного соглашения между акиматом области, профсоюзными организациями и объединениями работодателей ВКО сроком не позднее февраля. И уже в марте в трудовых коллективах предприятий и организаций заключаются ежегодные коллективные договоры, помогающие решить множество трудовых споров, не прибегая к судебным искам и разбирательствам.

При этом ещё в рамках разработки коллективного договора стороны намечают план мероприятий на предстоящий год и назначают членов комиссии, которые и будут осуществлять контроль их неукоснительного исполнения.

Кстати, положением об областной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений оговорены все права и обязанности её членов. Они готовят информацию о ходе выполнения соглашения, обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой информации материалов, посвящённых развитию социального партнёрства и проблемам социально-трудовых отношений в регионе.

– Соглашение, заключённое между областным акиматом, профсоюзами и объединениями работодателей, распространяется не только на государственные органы, работников и их представителей региона, но и на всех работодателей, независимо от форм собственности. Поэтому стороны несут ответственность в случае невыполнения взятых на себя обязательств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – подчеркнула Галия Токтасынова.

Екатерина Гуляева