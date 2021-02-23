От науки – к производству

Учёные Восточного Казахстана обсудили с коллегами из разных стран наукоёмкие технологии – от исследования до применения.

На базе НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» в режиме онлайн прошла международная научно-техническая конференция.

Такая открытая платформа предусматривает академический обмен между учёными, инженерами в поддержку научно-технического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба университета.

В форуме приняли участие 70 ведущих экспертов из Великобритании, Индии, России, Казахстана и других стран. Все они работают в области химии и материаловедения, энергетики, биологии и электронной информации, математики и других сферах. Участники форума поделились своими последними достижениями, обменялись мнениями о новейших технологиях исследований и разработках перспективных материалов.

– Те вещи, которые мы можем производить и исследовать благодаря новейшему оборудованию, раньше были доступны только в теории. Это очень важно, что мы можем проводить исследования и делиться с коллегами опытом, способами и технологиями, – сказала профессор Норвичского университета, Нортфилд (Великобритания) Carolina Payares-Asprino.

Как отметила проректор по научно-исследовательской деятельности и цифровизации ВКТУ Наталья Денисова, международный форум – это огромная возможность для молодых учёных представить свои результаты, а экспертам высказать компетентное мнение.

– Стоить отметить, что это первая масштабная онлайн-конференция, проводимая среди учёных-материаловедов, – говорит Наталья Денисова. – Представленные результаты научных исследований имеют большое теоретическое и практическое значение (с весомым экономическим эффектом) и вызвали живой интерес у участников конференции.

По словам молодых учёных технического университета, благодаря конференции и возможности личного общения с ведущими зарубежными специалистами, они расширили базу профессиональных контактов и получили стимул для дальнейшего саморазвития.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников