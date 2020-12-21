От аула к аулу

Республиканская акция «Ауылдан ауылға» стартовала в Усть-Каменогорске.

20 декабря колонна, состоявшая из трёх легковых автомобилей, из областного центра направилась в районный центр Уланского района в посёлок Касыма Кайсенова. Автомобили были украшены баннерами с девизом Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

В акции «Ауылдан ауылға» приняли участие активисты партии, в том числе и кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК, областные, районные маслихаты. Ауыловцы отправились в путь в полной экипировке – накидках, жилетках, шапках, шарфах и масках с символикой НДПП.

Цель акции – посетить сельские местности и провести агитационную работу среди населения. Отметим, подобные мероприятия проводится во всех регионах страны.

– В ходе поездки активисты раздавали местным жителям агитационные материалы и рассказывали о предстоящих выборах. Агитационной работой будут охвачены все города и районы, – подчеркнул руководитель областного предвыборного штаба НДПП «Ауыл» Камал Арнханов.