Особый статус

Жители Усть-Каменогорска, Семея и Аягозского района с 23 апреля начнут жить по правилам «красной» зоны. Разъяснения по усилению ограничительных мер дал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Галымбек Алин.

В целом, с начала пандемии на территории Восточного Казахстана зарегистрировано 24 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. С 19 апреля регион находится в «жёлтой» зоне. Однако отмечено ухудшение эпидемиологической обстановки в областном центре, Семее и Аягозском районе. Только за последнюю неделю в Семее выявили 240 заболевших человек, и город стал антилидером по распространению вируса. Недалеко ушёл Усть-Каменогорск, здесь за неделю зарегистрировано 209 случаев. 67 заразившихся коронавирусом в Аягозском районе. Согласно матрице оценки ситуации по распространению коронавируса эти территории отнесены к «красной» зоне.

В связи с этим в действующее постановление главного государственного санитарного врача области были внесены изменения и дополнения, где предусмотрено введение определённых ограничительных мер на основании критериев, предусмотренных для «красной» зоны.

Как пояснил Галымбек Алин, изменения коснулись работы рынков, объектов торговли, общественного питания, культуры.

С 23 апреля в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе запрещается работа супермаркетов, гипермаркетов, торговых домов и торгово-развлекательных центров в выходные дни. В будни они будут работать до 21 часа. Продовольственные и непродовольственные рынки вне зданий в субботу будут работать до 17 часов, а в воскресенье их работа запрещена. Рынки внутри зданий будут закрыты все выходные. Поменялся режим работы объектов общественного питания в помещениях – с 9.00 до 20.00. Фудкортам разрешено работать с ограничением по времени с 9 до 18 часов. В остальное время – только на вынос и доставку еды.

Запрещена деятельность объектов культуры, концертных залов, театров и кинотеатров. В выходные не будут работать сауны, крытые спортивные объекты, фитнес-центры, тренажёрные залы.

Возвращается система обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся с 1 по 5 класс включительно, в международных школах – с 1 по 7 класс включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Выпускные классы будут обучаться шесть дней в неделю в комбинированном формате, где 70 процентов уроков – в школах, 30 процентов – дистанционно. Остальные школьники вновь возвращаются к обучению в онлайн-режиме.

Галымбек Алин подчеркнул, что вышеуказанные строгие ограничительные меры касаются только Усть-Каменогорска, Семея и Аягозского района.

Во всех остальных районах и городах области деятельность объектов осуществляется на основании критериев, предусмотренных «жёлтой» зоной или приложением 2 к Постановлению №5 от 15.04.2021 года.

Дарья Антон

Фото из открытых источников