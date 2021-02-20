Основано на реальных данных

Учёные из Восточно-Казахстанской области выпустили монографию об истории казахского населения конца XIX – начала XXI века.

Монография «Казахи в контексте демографической истории» была опубликована при поддержке Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» на двух языках. Авторы издания – научные сотрудники НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Жанна Аубакирова и Александр Алексеенко.

– Демографическую историю населения Казахстана, и в частности казахского народа, мы с Жанной Сакеновной изучаем уже более 20 лет. До этой монографии было опубликовано много других трудов, – рассказал доктор исторических наук, профессор Александр Алексеенко.

Как сказано во введении книги: «Одним из важнейших критериев независимости Казахстана является обретение им демографического суверенитета, дающего государству возможность развиваться на собственной демографической основе. Вследствие этого проблема формирования казахстанской демографической системы, стержнем которой является казахский этнос, приобретает первостепенное значение».

Вместе с тем авторы считают, что становление суверенной демографической системы Республики Казахстан происходило вследствие не только демографических эволюций казахов, но и изменений в численности других народов.

Монография состоит из двух частей – «Демографическая история казахского населения за 100 лет (конец ХIХ – конец ХХ века)» и «Демографическая история казахского населения в суверенный период».

– Хронологический алгоритм монографии определён переписями населения, проходящими чаще всего один раз в десять лет. Демографический хронологический стержень адекватно отражает исторические особенности развития Казахстана, позволяет соединить воедино демографическую и историческую составные, увидеть их взаимосвязь, – подчёркивает кандидат исторических наук Жанна Аубакирова.

Напомним, национальная перепись населения Республики Казахстан пройдёт в период с 1 по 30 октября 2021 года. Как сообщил Александр Алексеенко, выход в свет научной публикации не был приурочен к этому событию. Однако внести в монографию данные за этот год было бы кстати.

Стоит отметить, в работе авторы использовали только официальные источники.

– Суть заключается в том, что любой желающий может воспользоваться ссылками на источники, которые мы представили в книге, и проверить все данные. Только в этом случае можно говорить о достоверности информации, – отмечает Александр Алексеенко.

Учёные поставили перед собой задачу – предоставить возможность читателю создать собственное мнение, опираясь на самостоятельный анализ объективных статистических данных. С этой целью они включили в свой труд обширный статистический материал и глоссарий, с помощью которого каждый может разобраться в демографической терминологии.

Гульжан Естаева

Фото из личного архива Жанны Аубакировой