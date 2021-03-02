Основа гражданского общества 

Сегодня деятельность неправительственных организаций играет особую роль. Одним из важнейших достижений независимости можно считать развитие гражданских инициатив.

Формирование гражданского общества и активная деятельность неправительственных организаций на протяжении тридцати лет является одной из важнейших задач, поставленных Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. И прогресс НПО с момента обретения независимости по сегодняшний день просто колоссален.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал ведущую роль НПО в развитии социальной сферы, решении актуальных вопросов. А в свете глобальных мировых угроз, экономического кризиса роль общественных организаций усиливается в разы.

Во Всемирный день неправительственных организаций в области состоялись различные мероприятия под эгидой «Марафона добрых дел».

О поддержке людей с особыми потребностями рассказал руководитель общественного объединения «Добровольное общество инвалидов Уланского района» Жалында Сабитов. Общественное объединение работает с 2013 года, оказывает специальные социальные услуги на дому для людей с ограниченными возможностями с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, психоневрологическими патологиями, а также для одиноко проживающих людей, которые не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе.

– Есть программа специальных социальных услуг по восьми направлениям: социально-бытовое, трудовое, медицинское, психологическое, педагогическое, спортивно-культурное, экономическое и правовое. В нашем общественном объединении инвалиды занимаются творческой деятельностью. Рисуют, вышивают, занимаются спортом, постоянно участвуют в различных выставках и соревнованиях, – отметил Жалында Сабитов.

Примечательно, что Жалында Жумаханович оказывает благотворительную помощь инвалидам и детям-сиротам, а в рамках программы «Рухани жаңғыру» в 2018 году был удостоен номинации «Лучший социальный проект» по оказанию содействия занятости инвалидам.

Неправительственные организации региона вносят значительный вклад в развитие института медиации. О работе в этом направлении рассказала профессиональный медиатор, руководитель общественного объединения «Центр медиации и права Ulan» Тулетай Танекенова.

– Уже в этом году мы успешно завершили около 10 гражданских и уголовных дел. Сейчас подписали меморандум о работе с клиентами и микрокредитными организациями, чтобы мирно разрешать вопросы. Также обучаем школьных медиаторов, рассказываем о том, как проводить процедуры медиации. В этом году три учителя переобучились на профессиональных медиаторов и работают с участковыми и судьёй Уланского района, – рассказывает Тулетай Танекенова.

В целом в День НПО в Восточном Казахстане были проведены онлайн-семинары, различные тренинги, мастер-классы, акции по поддержке социально уязвимых слоёв населения.

Дарья Антон

Фото из архива редакции