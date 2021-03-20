Паводок-2021

Опыт Востока – всей республике!

20.03.2021
22

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин оценил состояние паводкоопасных мест региона и в целом готовность всех служб к весеннему периоду.

В первый день рабочей поездки министр по ЧС РК Юрий Ильин и аким ВКО Даниал Ахметов посетили Межведомственный единый ситуационный центр акима области. Глава МЧС порекомендовал распространить в других регионах опыт действующей в Восточном Казахстане новой интегрированной модели взаимодействия всех информационных систем, обеспечивающих реагирование при чрезвычайных ситуациях, безопасность дорожного движения, социальных объектов, экстренных и коммунальных служб.

В ходе встречи было отмечено, что уровень промерзания почвы на всей территории области, за исключением Курчумского района, не превышает показателей 2018 года. Высота снежного покрова в горной местности достигает 1,5-2 метров. В связи с обильными осадками в первой декаде марта, запасы воды превышают среднемноголетние значения в девяти районах области. Анализ показывает, что уровень риска подтоплений населённых пунктов условно определён как высокий для Усть-Каменогорска, района Алтай, Катон-Карагайского, Тарбагатайского, Глубоковского, Шемонаихинского, Кокпектинского и Бородулихинского районов.

– С 1 февраля в регионе введён режим повышенной готовности. Реализуется план противопаводковых мероприятий, – подчеркнул Даниал Ахметов. – B местных бюджетах на ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства на общую сумму 1,9 млрд тенге. Также акиматами городов и районов заготовлено 97 тысяч штук мешкотары, 15 тысяч тонн инертных материалов, 419 тонн ГСМ. Количество сил и средств акиматов составляет 3 164 человека, 2 117 единиц техники, 190 мотопомп.

Кроме того, на 15 марта из городов и населённых пунктов вывезено 474 тысячи куб. м снега, проведена очистка 3 637 водопропускных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, 156 водопропускных сооружений на железных дорогах, 549 мостов, 629 арыков и каналов.

На взрывные работы по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба из областного бюджета выделено 198 млн тенге. Работы продолжаются и находятся на постоянном контроле акима области.

Также в областном центре министр посетил специализированную пожарную часть № 1, где ознакомился со специальной техникой и оборудованием, находящимся на вооружении спасателей Восточно-Казахстанской области.

– Высокопроходимые автомобили «ШЕРП» завоевали популярность и признание среди спасателей для оказания помощи людям, оказавшимся в экстренных ситуациях, – сказал Юрий Ильин. – Восточный Казахстан одним из первых получил образцы таких автомобилей. Другие регионы будут также обеспечены этими вездеходами.

Юрий Ильин принял участие в осмотре готовности мотопомп, средств спасения и снаряжения, в том числе гидрокомбинезонов «Лиман», позволяющих выполнять аварийно-спасательные работы с учётом непростого климата Восточного Казахстана.

Также глава МЧС РК принял участие в возложении цветов к стеле памяти пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, и не оставил без внимания спортсменов юношеской и мужской сборной области по пожарно-спасательному спорту, которые в текущем году стали чемпионами республики.

Завершился первый день рабочей поездки расширенным совещанием в кризисном центре ДЧС ВКО, где Юрий Ильин дал ряд поручений по противопаводковым мероприятиям на территории области и проведению аварийно-спасательных работ. В совещании участвовали представители водной инспекции, ВК филиала «Казгидромет», коммунально-технических служб.

Паводок во многом зависит от объёмов выпавшего снега, поэтому экстренные службы работают в тесном сотрудничестве с подразделениями «Казгидромет», которые представляют данные по объёмам влагозапасов, снегозапасов, промерзанию грунта, датам потепления. Активно действуют мониторинговые группы и ДЧС совместно с местными исполнительными органами. Проведены учения «Весна-2021». Готовность гидротехнических сооружений играет важную роль, поэтому производственные филиалы подготовили инертные материалы, мешкотару, спецтехнику, запас ГСМ. Ежедневно проводится наблюдение за режимом воды. В целом обстановка стабильная, несмотря на то, что обильные осадки в начале марта превысили средние значения.Министр призвал население активно готовиться к весне, производить очистку придворовых территорий от снега.   

Ева Ким

Фото из открытых источников

20.03.2021
22

Еще новости

Всё предусмотрено

13.03.2021

Встретим весну во всеоружии

04.03.2021

Реки «атакуют» сёла

10.02.2021

Ситуация требует подготовки

06.02.2021
Back to top button