Опыт Востока – всей республике!

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин оценил состояние паводкоопасных мест региона и в целом готовность всех служб к весеннему периоду.

В первый день рабочей поездки министр по ЧС РК Юрий Ильин и аким ВКО Даниал Ахметов посетили Межведомственный единый ситуационный центр акима области. Глава МЧС порекомендовал распространить в других регионах опыт действующей в Восточном Казахстане новой интегрированной модели взаимодействия всех информационных систем, обеспечивающих реагирование при чрезвычайных ситуациях, безопасность дорожного движения, социальных объектов, экстренных и коммунальных служб.

В ходе встречи было отмечено, что уровень промерзания почвы на всей территории области, за исключением Курчумского района, не превышает показателей 2018 года. Высота снежного покрова в горной местности достигает 1,5-2 метров. В связи с обильными осадками в первой декаде марта, запасы воды превышают среднемноголетние значения в девяти районах области. Анализ показывает, что уровень риска подтоплений населённых пунктов условно определён как высокий для Усть-Каменогорска, района Алтай, Катон-Карагайского, Тарбагатайского, Глубоковского, Шемонаихинского, Кокпектинского и Бородулихинского районов.

– С 1 февраля в регионе введён режим повышенной готовности. Реализуется план противопаводковых мероприятий, – подчеркнул Даниал Ахметов. – B местных бюджетах на ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства на общую сумму 1,9 млрд тенге. Также акиматами городов и районов заготовлено 97 тысяч штук мешкотары, 15 тысяч тонн инертных материалов, 419 тонн ГСМ. Количество сил и средств акиматов составляет 3 164 человека, 2 117 единиц техники, 190 мотопомп.

Кроме того, на 15 марта из городов и населённых пунктов вывезено 474 тысячи куб. м снега, проведена очистка 3 637 водопропускных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, 156 водопропускных сооружений на железных дорогах, 549 мостов, 629 арыков и каналов.

На взрывные работы по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба из областного бюджета выделено 198 млн тенге. Работы продолжаются и находятся на постоянном контроле акима области.

Также в областном центре министр посетил специализированную пожарную часть № 1, где ознакомился со специальной техникой и оборудованием, находящимся на вооружении спасателей Восточно-Казахстанской области.

– Высокопроходимые автомобили «ШЕРП» завоевали популярность и признание среди спасателей для оказания помощи людям, оказавшимся в экстренных ситуациях, – сказал Юрий Ильин. – Восточный Казахстан одним из первых получил образцы таких автомобилей. Другие регионы будут также обеспечены этими вездеходами.

Юрий Ильин принял участие в осмотре готовности мотопомп, средств спасения и снаряжения, в том числе гидрокомбинезонов «Лиман», позволяющих выполнять аварийно-спасательные работы с учётом непростого климата Восточного Казахстана.

Также глава МЧС РК принял участие в возложении цветов к стеле памяти пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, и не оставил без внимания спортсменов юношеской и мужской сборной области по пожарно-спасательному спорту, которые в текущем году стали чемпионами республики.

Завершился первый день рабочей поездки расширенным совещанием в кризисном центре ДЧС ВКО, где Юрий Ильин дал ряд поручений по противопаводковым мероприятиям на территории области и проведению аварийно-спасательных работ. В совещании участвовали представители водной инспекции, ВК филиала «Казгидромет», коммунально-технических служб.

Паводок во многом зависит от объёмов выпавшего снега, поэтому экстренные службы работают в тесном сотрудничестве с подразделениями «Казгидромет», которые представляют данные по объёмам влагозапасов, снегозапасов, промерзанию грунта, датам потепления. Активно действуют мониторинговые группы и ДЧС совместно с местными исполнительными органами. Проведены учения «Весна-2021». Готовность гидротехнических сооружений играет важную роль, поэтому производственные филиалы подготовили инертные материалы, мешкотару, спецтехнику, запас ГСМ. Ежедневно проводится наблюдение за режимом воды. В целом обстановка стабильная, несмотря на то, что обильные осадки в начале марта превысили средние значения.Министр призвал население активно готовиться к весне, производить очистку придворовых территорий от снега.

Ева Ким

Фото из открытых источников