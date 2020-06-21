Опыт. Творчество. Новаторство

Пять победителей областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог – 2020» будут защищать честь региона в финале, который пройдет в столице.

Подведены итоги ежегодного областного этапа республиканского конкурса, который на протяжении многих лет является смотром не только личных успехов каждого педагога, но и в целом достижений системы образования региона.

По словам организаторов конкурса, его основными задачами являются повышение статуса педагога и стимулирование творчески работающих учителей, поиск нестандартных педагогических решений и открытий, расширяющих возможности воспитания и обучения детей.

В конкурсе приняли участие 20 преподавателей из городских, районных и областных организаций образования.

– Гран-при получил учитель истории и права школы-лицея посёлка Жезкент Бородулихинского района Канат Елюбаев, – сообщила руководитель кабинета развития профессиональных компетенций педагогических кадров регионального центра «Шығыс» Управления образования ВКО Алма Кенжебаева. – Примечательно, что именно бородулихинцы второй год подряд выигрывают Гран-при.

Первое место заняла учитель математики гимназии

№ 37 Семея Жанар Сагатбекова. На втором месте – учитель математики и информатики школы-лицея им. Абая Абайского района Назигуль Тлебалдина. Третью ступень пьедестала почета поделили учитель начальных классов областной специализированной школы-лицея для детей, одарённых в области математики, физики, информатики (ОСШЛМФИ), Наталья Мельникова и учитель начальных классов общеобразовательной средней школы им.

И. М. Астафьева Шемонаихинского района Елена Травникова.

Также в различных номинациях конкурса отмечены педагоги, показавшие высокий уровень профессионального мастерства. «Педагогический дебют» – учитель казахского языка и литературы средней школы им. Р. Марсекова Уланского района Айнур Болаева. «За креативный подход» отмечена учитель истории Курчумской средней школы № 1 им.

Ю. А. Гагарина Бакытгуль Кабдрахманова. В номинации «Учитель-мыслитель» лучшей стала учитель истории многопрофильной школы-гимназии им. Абая Жарминского района Любовь Рахметжанова.

Звание «Творческий учитель» присудили учителю физики школы-лицея № 3 им. Ш. Уалиханова акимата Усть-Каменогорска Гульжазире Зейнелхан, «Учитель, верный своему делу» – учителю английского языка областной специализированой IT-школы-лицея Ольге Горяиновой.

В номинации «За инновационный подход» отмечена учитель русского языка и литературы школы-лицея № 1 Риддера Юлия Попова, а «За новаторский подход» – учитель информатики общеобразовательной средней школы им. О. Менаяк-

улы Аягозского района Асем Жаксибергенова.

– Победители отправятся на республиканский этап конкурса, который пройдёт в августе в Нур-Султане, – добавила Алма Кенжебаева. – Торжественное награждение состоится накануне Дня учителя.

Стоит отметить, в конкурсе принимали участие лучшие из лучших учителей, поэтому жюри было нелегко определить наиболее достойного финалиста. В состав конкурсной комиссии входили представители областного управления образования, ВКОФ партии Nur Otan, Центра педагогического мастерства и других организаций.

– Мне посчастливилось стать членом конкурсной комиссии. Отмечу высокий профессиональный уровень участников, – подчеркнула учитель начальных классов, заместитель по учебной работе ОСШЛМФИ Светлана Тинькова. – Учителя подготовили прекрасные портфолио со своими наработками за последние пять лет. К слову, в прошлом году я сама стала победителем этого республиканского конкурса, получила грант в размере

2,5 миллиона тенге.

Ева Ким

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