Опасный укус

Медицинские работники Риддера напоминают о начале очередного сезона активности клещей и призывают соблюдать меры профилактики.

По информации главного государственного санитарного врача г. Риддера Гульмиры Мрзагарайевой, уже есть пострадавшие от укуса клещей. С 12 апреля в моногороде зафиксировано 13 таких случаев.

За эпидемиологический сезон 2020 года по Риддеру было зарегистрировано 789 укусов и четыре случая клещевого энцефалита, в том числе один случай среди детей до 14 лет. Поэтому в местности, где были зафиксированы укусы, ежегодно проводится дезобработка.

– Заболевшие клещевым энцефалитом не соблюдали индивидуальных правил защиты от клещей, не пользовались репеллентами, не проводили само- и взаимоосмотры, – подчеркнула Гульмира Мрзагарайева.

По её словам, наиболее опасен клещ в весенне-летний период, а наиболее активны клещи утром и вечером. Их можно встретить не только в лесу, но и в городских парках, на дачных участках. Клещи не могут передвигаться на большие расстояния, ползут снизу вверх, забираясь на высоту до одного метра на высокий травостой, ветки деревьев и кустов, принимают поджидающую позу, и как только мимо проходит человек, цепляются за кожу или одежду, перемещаясь по телу, выбирают место для укуса.

Обычно клещи выбирают нежные участки кожи: паховые складки, подмышечные области, за ушами, в волосистой части головы.

Главный санитарный врач также поделилась информацией, как обезопасить себя в этот период. Прежде чем отправиться в лес, следует надеть одежду светлых тонов, рубашку с длинными рукавами, брюки, закрытую обувь, заправить штанины в носки, рубашку в брюки, на голову надеть шляпу или платок.

На открытые части тела, а также сверху на одежду наносить специальные репелленты (отпугивающие средства) от клещей в виде кремов, лосьонов, аэрозолей, которые можно приобрести в аптеках и торговых точках.

– Осматривайте себя и других через каждый час, настоятельно рекомендует Гульмира Мрзагарайева. – Клещ не впивается сразу, он долго отыскивает место.

По возвращении домой нужно тщательно осмотреть всю одежду, тело. Нельзя заносить в помещение свежесорванные растения и цветы, не проверив их.

– Внимательно осматривайте собак и других животных для обнаружения и удаления с них присосавшихся клещей. Клеща нельзя раздавливать. Если вас всё-таки укусил клещ, обращайтесь как можно раньше (в течение трёх дней) в лечебное учреждение для его удаления, получения иммуноглобулина и для дальнейшего медицинского наблюдения, – говорит Гульмира Мрзагарайева.

Ерик Абитов, по заказу ОВП Риддера

Фото из открытых источников