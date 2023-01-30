Опасные ставки

Одна из распространённых на сегодняшний день зависимостей – игромания (лудомания). Ей подвержены люди всех возрастов, но чаще всего – молодёжь.

В Департаменте Пограничной службы КНБ по Восточно-Казахстанской области отмечают, что лучшее решение этой проблемы – профилактика. В ведомстве прошёл круглый стол на тему «Современные методы работы с игровой зависимостью».

Организатором и модератором мероприятия выступило управление воспитательной, идеологической и кадровой работы Департамента Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области.

В обсуждении проблемы приняли участие психологи Пограничных управлений Департамента ПС КНБ по ВКО, сотрудники военно-правоохранительных органов и профилирующие специалисты из гражданского сектора.

Участники обменялись мнениями, рассказали о пагубных последствиях азартных игр.

– Игромания – это психическое заболевание, социально опасное явление, при котором человека непреодолимо тянет к азартным играм. К таким, как рулетка, игровые автоматы, казино, игры в карты на деньги, ставки в букмекерских конторах и любые другие игры на деньги, – отметила психолог войсковой части 3477 НГ МВД РК майор запаса Олеся Смыкалова. – Во время этих развлечений человек рискует материальными ценностями ради призрачного большого выигрыша, который во многом зависит от случайности. Сегодня диагноз «игромания» приравнивается к таким страшным болезням, как «наркомания» и «алкоголизм».

Игроманам сначала кажется, что это всего лишь безобидное увлечение, от которого с лёгкостью можно отказаться. Но с каждым разом становится всё тяжелее совладать с собой. И если, к примеру, при алкогольной зависимости на болезненное состояние указывают физические симптомы, то игроман до последнего не осознаёт, что он серьёзно болен на психическом уровне. Если вовремя не забить тревогу, зависимость может привести к непоправимым последствиям.

Участники круглого стола не просто рассмотрели актуальные проблемные вопросы, но и дали рекомендации по проведению профилактической работы в подразделениях и выявлению лиц, склонных к лудомании, а также обсудили предложения по улучшению психологических исследований и внедрению новых методик при отборе кандидатов на воинскую службу. Отметим, что в скором времени планируется провести несколько профилактических акций, таких как «Стоп игромании» и «Нулевая терпимость к правонарушениям».

По мнению организаторов, проведение подобных мероприятий будет способствовать обучению новым методикам работы с военнослужащими и повышению профессиональной компетенции специалистов военных психологов ПС КНБ РК. Ведь, чтобы решить актуальную проблему, нужен действенный инструмент борьбы с ней.

Александра Исаева