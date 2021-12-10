Окутанный снегами Тоскаин

На обширной территории Курчумского района зима нынче сыплет снегом с разной щедростью. К примеру, в районном центре и прилегающей к нему низинной части снежный покров ещё тонок и составляет всего 3–5 сантиметров. Совсем иная картина в высокогорных уголках, к которым относится Тоскаинский сельский округ.

По информации акима округа Алиджана Беткенбаева, снег шёл почти весь ноябрь. В результате сейчас в селе Бугымуиз высота белого покрывала составляет один метр 10 сантиметров. В Тоскаине – 90 сантиметров. В Балыктыбулаке – 75 сантиметров. В Акжайляу, он относится к Маркакольскому сельскому округу, – один метр 20 сантиметров. Такой натиск зимы оказался неожиданным даже для тоскаинцев, которых трудно удивить природными катаклизмами. Да и к тому же годом ранее ничего подобного в этих местах не было: снежный покров оставался умеренным.

Большие снега, как известно, отзываются в летнюю пору обильным травостоем, богатыми урожаями высеваемых культур, поэтому радоваться бы местным жителям. Но, к сожалению, получилось это не у всех. Всему причина – возникшие перебои с дорожным сообщением. Снега выпало столько, что дорожная техника не успевала «пробивать» трассу Тоскаин – Маркаколь. Речь идёт о ста километрах пути по перевалам и горным кручам, который и выводит из отдалённого уголка во внешний мир.

– Работают четыре единицы техники, – говорит А. Беткенбаев. – Это колёсные тракторы МТЗ-100 и МТЗ-82, большой погрузчик китайского производства и К-700. Все они принадлежат ПДУ №5 «Облшығысжол». Механизаторы на технике трудились не считаясь со временем, по 20 часов в сутки. Это Ерболат Сейтказин, Серик Буктуков, Айдын Мухаметжанов, Батырхан Куркутов, Мират Акужанов и Елдос Галымов. Техника есть техника: бывает, что и ломается. Но как бы трудно ни было, они в полевых условиях устраняли поломки, невзирая ни на что. Хочу поблагодарить их за труд.

По словам сельского акима, на временные перебои с дорожным сообщением некоторые жители округа отреагировали весьма негативно, даже выкладывали критические комментарии в социальных сетях.

– Не оспаривая их права на собственное мнение, хочу призвать своих земляков быть более объективными и терпимыми, – говорит А. Беткенбаев. – Никто не сидит сложа руки, делается всё возможное, чтобы дорога была открытой. В экстремальных случаях, с таким мы имели дело после небывалого снегопада, временные перебои с сообщением неизбежны. К этому стоит быть готовыми, особенно в условиях нашего отдалённого сельского округа. Об этом нужно говорить ещё и потому, что зима только началась.

Действительно, на календаре только первая декада декабря, и какие ещё сюрпризы готовит зима, пока неясно. Только слаженная работа ответственных должностных лиц и дорожной службы сможет обеспечить бесперебойное дорожное сообщение отдалённых сёл с внешним миром. Этот фактор – один из самых важных и определяющих самочувствие местного населения.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район