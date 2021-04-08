Около 50 фактов нарушений ограничительных мер зарегистрировано в ВКО

Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных карантинных ограничений.

7 апреля в ходе мониторинговых мероприятий в Усть-Каменогорске охвачено 294 объекта предпринимательской деятельности, зарегистрировано 20 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составляет 393 795 тенге.

В Семее за минувшие сутки проведены проверки по 378 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 315 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 22 нарушения масочного режима. Составлено 2 протокола на сумму 87 510 тенге, взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

Вчера в Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта.

Нарушений выявлено не было, но из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 3 штрафа на сумму 131 265 тенге за нахождение на рабочем месте без маски.

В районе Алтай мониторинговая группа проверила 141 объект, выявлено 4 нарушения.

В Шемонаихинском районе проверками было охвачено 78 объектов, зарегистрировано 2 факта нарушения ограничительных мер. Внесен штраф в отношении трех физических лиц, которые нарушили масочный режим.

В Глубоковском районе 7 апреля мониторинговыми группами проведены 18 рейдов на 127 объектах, выявлено одно нарушение масочного режима.