Окно удобства и скорости

В рамках проекта «Адал көмек» в Специализированном центре обслуживания населения для автовладельцев города Усть-Каменогорска (АвтоЦОН) состоялся приём и консультирование граждан.

Приём провели директор областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Азамат Есембулов и руководитель управления превенции Антикоррупционной службы ВКО Архат Бейсембаев.

Восточноказахстанцы обратились к ним с вопросами о порядке получения водительских прав, регистрации транспортных средств, выдачи номерных знаков, а также сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортным средством. На все прозвучавшие вопросы получены исчерпывающие ответы.

Как отметил Архат Бейсембаев, жалоб на качество оказания услуг со стороны услугополучателей не было.

Вместе с тем, одним из наиболее популярных среди посетителей, стал вопрос о наличии возрастных ограничений при сдаче экзаменов в СпецЦОНе.

– Возрастного предела нет, – заверил Азамат Есембулов. – К нам часто обращаются люди пенсионного возраста.

По его словам, всё зависит от вердикта медицинской комиссии. Если он положительный, тогда кандидата на получение водительского удостоверения допускают к сдаче экзаменов, если нет – не допускают.

Азамат Есембулов также напомнил, что АвтоЦОНы работают по принципу «одного окна». В январе 2013 года по всей стране были открыты специализированные Центры обслуживания населения, которые объединили работу межрайонных регистрационно-экзаменационных пунктов. С тех пор все желающие могут зарегистрировать в СпецЦОНе свои транспортные средства и получить водительское удостоверение.

До этого ситуация была иной. Выпускник автошколы должен был в разных точках города пройти медкомиссию, получить справку от нарколога, психиатра, сдать теоретические и практические экзамены. Все собранные документы подавались в один из межрайонных регистрационно-экзаменационных пунктов. Там же, в случае успешной сдачи экзаменов, выдавали водительское удостоверение.

В завершение отметим, следующий приём граждан состоится в районе Алтай.

Ерик Абитов