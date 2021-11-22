Охота вне закона

Более 30 административных правонарушений выявлено в ходе проведения ОПМ «Браконьер» в Бородулихинском районе.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» на территории района проведено 68 рейдовых мероприятий.

– Во время рейдов выявлено 33 административных правонарушения – это нарушения требований пользования животным миром и правил охоты, рыболовства, порядка хранения, использования и перевозки гражданского оружия владельцами, – сообщили в отделе полиции Бородулихинского района.

Также из незаконного оборота изъяты две единицы оружия. Наложено административных штрафов на общую сумму свыше 240 тысяч тенге.

Работа в этом направлении ведётся на постоянной основе.

Баян Аскар

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Бородулихинский район