Очевидные преобразования 

В рамках рабочей поездки Семей посетил первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

В первую очередь Бауыр-жан Байбек оценил произошедшие перемены на площади Абая. За лето здесь к юбилею великого мыслителя провели масштабную работу по реконструкции и благоустройству территории. В частности, все старые деревья заменили, высадив пушистые молодые ели, озеленили газон и положили новое дорожное покрытие. Благодаря эффектному светодиодному освещению памятника Абаю удалось наиболее выгодно подчеркнуть художественную идею автора монумента. Удачно вписались в архитектурное пространство новые скамейки, а также оборудованные неподалёку детская и спортивная площадки. К слову, обновлённая площадь уже стала самым популярным местом отдыха у горожан.

В ходе рабочей поездки первый заместитель Председателя партии Nur Otan встретился с представителями городской общественности, неправительственных организаций и блогерами в многопрофильном культурно-спортивном комплексе в микрорайоне Карагайлы. Ему рассказали о проведенных в городе масштабных преобразованиях, после чего Бауыржан Байбек проинформировал семейчан о ходе проведения праймериз в Восточно-Казахстанской области и обсудил предвыборную программу партии.

– Сегодня в стране 3335 депутатов. К сожалению, не всегда все они активны, – отметил Бауыржан Байбек. – Система праймериз как раз и направлена на то, чтобы в ряды пришли компетентные люди. Если кандидат активен во внутрипартийном поле, то, став депутатом маслихата, он уже по-другому будет относиться к своей работе. Приходит понимание, что через пять лет ему надо будет снова проходить через праймериз, и что он тогда скажет своим избирателям? Партия – это политический инструмент, позволяющий выдвигаться во власть талантливым, сильным, патриотичным, профессиональным людям и решать вопросы своих сограждан. Мы надеемся, что всё пройдет успешно.

Бауыржан Байбек также отметил положительную динамику развития Семея, подчеркнув, что был в этом городе пять лет назад, и за это время в нём стали очевидными многие положительные изменения.

Затем первый заместитель Председателя партии Nur Otan отправился в Абайский район. В канун 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы там также произведена реконструкция многих культурных и исторически значимых объектов. Возведена новая школа на 300 мест, проведен водопровод и построен спортивный комплекс.

Наргиза Омарканова

Семей