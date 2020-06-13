Объявляется конкурс

РГУ «Департамент статистики Восточно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан», Управление статистики города Семея объявляют конкурс на вакантные должности уполномоченных в городе Семее в количестве 14 человек для подготовки и проведения национальной переписи населения, на период с 15 июня по 15 ноября 2020 года, на договорной основе.

Требования: высшее либо среднее специальное образование.

Телефон для справок 8(7222) 52-54-95.

Резюме принимаются до 15 июня 2020 года на электронную почту semskstat@mail.ru либо нарочно по адресу: г. Семей,

ул. Мәңгілік ел, 25, 202 каб.