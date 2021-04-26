Обувь с индивидуальным подходом

Туфли из кожи ската, сапоги из крокодиловой, «лодочки» из змеиной, кроссовки с казахскими национальными узорами… Уроженцы села Самарское шьют обувь по индивидуальным заказам, в том числе класса люкс.

Самую простую профессию обувщика-ремонтника получить несложно, но настоящими мастерами становятся единицы. Изготовлением обуви вручную занимаются специалисты высшего пилотажа, и они считаются весьма ценными кадрами. Руслан и Эльшан Лифтиевы относятся к таковым. Талантливые энтузиасты-самоучки применяют вековые методы изготовления и реставрации обуви, которым когда-то научил их отец, уроженец Азербайджана.

В детстве мальчики часто проводили время в мастерской, выполняя мелкую работу и помогая отцу. Он понимал, что профессия обувщика во все времена будет востребована, а его сыновья, владеющие этим ремеслом, всегда смогут заработать себе на хлеб. После окончания школы братья твёрдо решили связать себя с этим ремеслом. Со временем вместе с набойками набивали и руку.

– Отец говорил, что сапожник должен быть хорошим художником, чтобы правильно сделать выкройку. Процесс создания обуви сложен и требует обширных знаний и большого опыта. На фабрике в этом процессе участвуют сразу несколько человек, обувщик же индивидуального пошива всё это выполняет в одиночку. Поэтому, чтобы стать профессионалом, нужно много времени. Считаю, что получить азы ремесла можно в течение нескольких лет, а вот чтобы стать настоящим мастером, потребуется не одно десятилетие, – делится один из братьев.

Мастера не любят, когда называют их профессию по-простому – «сапожник». Они не просто тачают, а создают штучный товар, а также дарят сапогам и прочей обуви вторую, а то и третью жизнь.

Лифтиевы решили, что в Казахстане можно делать качественную обувь, которая будет способна достойно конкурировать с зарубежными производителями, насытившими рынок нашей страны. Руслан сейчас занимается изготовлением обуви на заказ в Алматы, Эльшан – в Усть-Каменогорске. Сразу же они уделили большое внимание продвижению своего товара в интернете, сделав большой упор на соцсети, создав спрос на свою продукцию.

Они считают, что индивидуальный пошив обуви, вопреки распространённому мнению, и сегодня актуален и востребован. В выигрышном варианте всегда тот, чья обувь сшита специально для него.

Процесс создания обуви – очень трудоёмкий, состоит из нескольких этапов: моделирование, подгонка, примерка, пошив – всё делается вручную.

При изготовлении обуви по индивидуальной мерке с ноги клиента учитываются все его пожелания. Мастера стараются подогнать обувь, чтобы она хорошо села на ногу, не натирала стопу и её не приходилось разнашивать.

Клиенты могут выбрать модель из предлагаемого списка, но чаще они приходят со своими собственными идеями и видением, прося мастеров изготовить обувь по фотографии, найденной в интернете. Лифтиевы уверенно берутся за изготовление большинства моделей обуви, даже уникальных, которых нельзя найти в магазинах.

Неизменно классикой дорогой статусной обуви остаётся обувь из крокодиловой, страусиной, змеиной кожи. Из-за её оригинального внешнего вида мастера готовы к её трудоёмкой обработке. Высокая себестоимость кожи и сложный процесс изготовления моделей автоматически возносят эту обувь в разряд люксовых, что не останавливает желающих приобрести её и показать свой изысканный вкус.

– Люди хотят иметь модную, качественную обувь, и таким запросам стараемся соответствовать, – говорят братья. – Сейчас в тренде национальный колорит. Казахский узор просят сделать на мужских ботинках, кроссовках, портфелях – люди тянутся к традициям.

Поступают и особые заказы – от танцевальных коллективов. Особенность в том, что эта обувь имеет тончайшую подошву. Она не сковывает движения и позволяет чувствовать паркет, объясняют мастера.

Не меньше внимания требует и ремонт, поскольку далеко не все производители уделяют необходимое внимание качеству: у зимней обуви часто трескаются подошвы, у летней – рвутся ремешки. Так что без заказов сидеть не приходится.

Постоянные клиенты Лифтиевых знают: в умелых руках их туфли или сапожки обретут свою вторую жизнь, и цены, назначаемые мастерами, «не кусаются», а вполне соответствуют вложенному труду и стоимости расходных материалов.

Ещё одно драгоценное качество обувщика – умение найти подход к каждому клиенту, наладить диалог с самым взыскательным и привередливым: объяснить, что можно сделать, а какую вещь уже не стоит «реа-нимировать». Они стараются сделать свою работу на совесть, ведь клиент всегда прав.

В арсенале современных обувщиков множество инструментов, но самое главное – это, конечно же, их руки и мастерство.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Лифтиевых