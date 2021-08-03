Своё дело строят по кирпичику

В Курчумском районе долгое затишье в строительной сфере сменилось бумом. В летний сезон активно строятся новые жилые дома, всевозможные хозпостройки, объекты бизнеса.

Резко вырос спрос на строительные материалы, и местный рынок живо отреагировал на него. В районном центре и других крупных сёлах появились цеха по производству газо- и пескоблоков, бетонных колец для септиков. О работе некоторых из них мы уже рассказывали в своих публикациях. Продукция этих цехов быстро расходится, и они всегда загружены работой.

Владелец одной из таких площадок по производству стройматериалов Тылек Гиминбекулы пошёл дальше своих коллег и решил расширить линейку продукции – выпускать более сложные по технологии изготовления, но более качественные полистиролблоки. Они изготавливаются из бетонного раствора с добавлением материала полистирол. В результате получается качественный и лёгкий строительный материал для возведения стен и перегородок будущего дома и других объектов.

Интересное наблюдение: практически все, кто запустил на территории района названые производства, являются репатриантами. Они смогли восполнить нишу местного рынка стройматериалов и таким образом внести свой вклад в развитие строительной сферы района в целом. Кроме прочего, такие цеха – это дополнительные рабочие места с хорошим для сельской местности вознаграждением за труд.

По словам Т. Гиминбекулы, у него работают родственники, поэтому этот бизнес можно назвать семейным. К слову, пришёл в него собеседник сразу после окончания школы. За минувшие несколько лет успел попробовать разные направления. Производством стройматериалов занимается последние три года. Предприниматель убеждён, что всё задуманное получится, если только захотеть и много для этого трудиться.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район