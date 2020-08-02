«Общими силами создадим сильное и слышащее государство»

Булавкина Ольга Александровна родилась 7 августа 1972 года в г. Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, гражданка Республики Казахстан. Русская.

В 1994 году, а также в 2000 году окончила Восточно-Казахстанский государственный университет.

Трудовую деятельность начала в 1993 году, работала в различных сферах по специальности, с 2000 года на государственной службе. С 2014 по 2016 год работала заместителем председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан», с 2016 по 2019 год – заместитель акима города Усть-Каменогорска.

С января 2019 года – аким Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области.

15 июня 2020 года решением Восточно-Казахстанского областного маслихата выдвинута кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан от Восточно-Казахстанской области.

Член партии Nur Otan.

Я, как кандидат в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, для повышения благосостояния и улучшения качества жизни казахстанцев в своей предвыборной программе предлагаю следующие задачи:

Повысить качество медицинского обслуживания:

3 Построим больницы модульного типа в каждой об-

ласти;

3 Количество лечебных учреждений и машин скорой помощи будем рассчитывать не по количеству населения, а исходя из расстояний между населенными пунктами;

3 Через медицинские учреждения, включая фельдшерско-акушерские пункты, обеспечим сельских жителей препаратами первой необходимости.

Обеспечим качество образования на должных уровнях:

3 Равный доступ каждого к онлайн-образованию ;

3 Проведение капитального и текущего ремонтов объектов образования, в приоритетном порядке – в приграничных районах;

3 Оборудование всех школ кабинетами новой модификации;

3 Внедрение единой электронной системы записи в образовательных учреждениях и передовых smart-решений в школах;

3 Повышение заработной платы учителей ежегодно на 25%.

Развитие приграничных территорий — обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности населения в приграничных населенных пунктах:

3 Внесём в Государственную программу развития регионов на 2020 – 2025 годы конкретные показатели и пути их достижения по развитию приграничных населённых пунктов с обозначением первоочередных задач, таких как: развитие инфраструктуры сельских населённых пунктов, решение проблем бесперебойной работы системы водоснабжения и обеспечение качественной питьевой водой населения сельских территорий, рост образовательного уровня, соответствующего современным вызовам общества, создание рабочих мест через открытие новых объектов производства, которые в полной мере будут соответствовать модернизационным процессам.

Поддержка отечественных товаропроизводителей и улучшение инвестиционного климата:

3 На период карантинных мероприятий предоставим налоговые и кредитные каникулы, а при дальнейшей разработке антикризисных мер будем исходить не от размера бизнеса, а от отраслевой специфики;

3 К моменту выхода из коронакризиса у государства будет полный пакет действенных мер по восстановлению экономики, и это будут не экстренные, а структурные реформы;

3 Будет четкая антикоррупционная дисциплина, как при принятии действенных мер по восстановлению экономики, так и при их реализации, с привлечением представителей общественности и депутатского корпуса.

Работа государственных органов через призму общественного мнения:

3 В работе «Сервисных акиматов» и проектных офисов «Шығыс – адалдық алаңы» должны принимать участие представители антикоррупционной службы и общественные организации;

3 Все обращения, поступившие от граждан, будут четко обозначены в протокольных поручениях и обязательны к исполнению;

3 Изменения в системе и структуре власти повлекут за собой реформу центральных и местных исполнительных органов – министерств и ведомств, департаментов и управлений. Они не должны дублировать функции друг друга.

Уважаемые избиратели!

Благополучие граждан, повышение качества жизни — наша главная общая цель. Мы должны работать с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы почувствовал каждый казахстанец. В случае моей победы на выборах депутатов, я приложу все усилия для реализации намеченного в предвыборной программе, с учетом ваших предложений и наказов.

С уважением и надеждой на вашу поддержку, кандидат в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Булавкина Ольга Александровна.

Оплачено из средств

областной избирательной

комиссии, выделенных на проведение выборов

депутатов Сената

Республики Казахстан