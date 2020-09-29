Обрести свой шанырак 

Жителям Восточно-Казахстанской области предложили приобрести новое жильё по программе «Шаңырақ «5-10-20».

Об условиях новой жилищной программы «5-10-20», в рамках которой восточноказахстанцам можно купить жильё на льготных условиях, стало известно на специальном брифинге, состоявшемся в Усть-Каменогорске.

Отметим, что пилотный проект «Шаңырақ «5-10-20» является новым направлением программы «Нұрлы жер», главным оператором которой выступает Жилстройсбербанк. Проект разработан по поручению Главы государства в целях предоставления казахстанцам выгодных займов для приобретения собственного жилья.

О том, насколько привлекательна предлагаемая программа, можно судить по следующим условиям. К примеру, ставка по банковскому займу составляет 5 процентов годовых. Первоначальный взнос необходимо внести в размере 10 процентов от стоимости жилья. Кроме того, срок кредитования рассчитан на 20 лет.

Как отметила директор Восточно-Казахстанского филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Назигуль Аккулова, претендовать на льготный кредит в рамках проекта «Шаңырақ» смогут граждане Республики Казахстан, которые состоят на учете в местных исполнительных органах (МИО) с 1986 по 2015 год включительно как нуждающиеся в жилье.

По истечении срока приема заявлений, в зависимости от освоения выделенных бюджетных средств, в рамках проекта «Шаңырақ», возможно, будут приглашены для участия очередники МИО, состоящие на учете в последующие годы.

Для участия в программе требуется наличие семейного дохода от трудовой или предпринимательской деятельности за последние полгода на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума в месяц. То есть размер дохода на одного члена семьи в 2020 году не должен превышать 101 271 тенге.

– По данной программе жильё можно приобрести только на первичном рынке. Это кредитное жильё МИО, строящееся по проекту «5-10-20», а также у частных застройщиков. Список строительных компаний, у которых можно приобрести квартиру по программе «Шаңырақ», представлен на сайте hcsbk.kz, – сказала Назигуль Аккулова.

В рамках проекта «5-10-20» в Восточном Казахстане сейчас ведется строительство шести домов. В частности, в Усть-Каменогорске строятся четыре дома по 64 квартиры, один – на 72 квартиры. Еще один 80-квартирный дом возводится в Уланском районе. Его обещают сдать в эксплуатацию уже в ноябре текущего года. Заселиться в новые квартиры в областном центре жителям удастся лишь летом 2021 года.

По кредитному жилью, построенному акиматами, для жителей региона утверждена цена 160 тысяч тенге за 1 кв. м. По данной программе стоимость жилья не должна превышать в нашем регионе 12 млн тенге.

Заявление на участие от очередников акиматов принимаются только через сайт hcsbk.kz. Причём как от клиентов Жилстройсбербанка, так и от тех, кто ещё не является им. Срок подачи заявлений – до 16 октября.

В случае затруднений с подачей заявки через сайт или при наличии других вопросов очередники МИО могут обратиться непосредственно в отделения банка либо связаться с его консультантами.

Возможностей обрести собственную крышу над головой у жителей области становится всё больше.

Дарья Антон, Меир Токобаев