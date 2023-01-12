Обозначены приоритетные задачи

Итоги социально-экономического развития Казахстана за 2022 год рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что несмотря на внешние негативные факторы, по итогам 2022 года экономика страны достигла уверенного роста на уровне 3,1%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,2%, в сфере услуг – 2,5%.

В целом же рост показателей зафиксирован в сферах строительства (+9,4%), сельского хозяйства (+9,1%), информации и связи (+8%), торговли (+5%), транспорта и складирования (+3,9%), обрабатывающей промышленности (+3,4%).

Объём инвестиций в основной капитал увеличился на 7,8%, в том числе в операциях с недвижимым имуществом – на 15,4%, сельском хозяйстве – на 6,9%, транспорте и складировании – на 5,5%, промышленности – на 5,6%.

В январе-ноябре 2022 года внешнеторговый товарооборот вырос на 33,4% и составил $122,2 млрд. Показатель по экспорту увеличился на 42,4% до $77,6 млрд, импорт товаров составил $44,6 млрд. Положительный торговый баланс республики достиг $33,1 млрд.

Об исполнении республиканского бюджета за отчётный период доложил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, в государственный бюджет поступило 15 трлн 668 млрд тг доходов (план исполнен на 104,4%), в том числе в республиканский бюджет – порядка 10,5 трлн тг (103%), в местные бюджеты – 5,2 трлн тг (107,3%). Расходы государственного бюджета за отчётный период исполнены на 98%, республиканского – на 98,6% (18,5 трлн тг), местных бюджетов – на 96,4% (10,8 трлн тг).

Как отметил в своём докладе министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, по итогам 2022 года в эксплуатацию введены порядка 160 инвестпроектов на общую сумму 2 трлн тг, которые позволят повысить объёмы производства в различных отраслях обрабатывающей промышленности и экспортный потенциал РК в целом.

Кроме того, на 6% увеличился объём транзитных контейнерных перевозок, что составляет 1 млн 129 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. В эксплуатацию введено 15,4 млн кв. метров жилья (план – 15,1 млн).

По данным министра энергетики Болата Акчулакова, объём добычи нефти и конденсата за отчётный период составил 84,2 млн тонн, в том числе на Тенгизском месторождении – 29,2 млн тонн, на Карачаганакском месторождении – 11,3 млн тонн, на Кашагане – 12,7 млн тонн. Экспорт нефти составил 64,3 млн тонн.

Объем добычи газа за 2022 год достиг 53,3 млрд м3, производство товарного газа составило 27,8 млрд м3, внутреннее потребление – 19,3 млрд м3, экспорт – 4,6 млрд м3.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что объём валовой продукции АПК увеличился на 9,1% и составил 9,3 трлн тг. В частности, производство в растениеводстве выросло на 15%, в животноводстве – на 0,9%.

Выпуск продуктов питания за указанный период увеличился на 3,9% и составил 2,9 трлн тенге: растительного масла – на 49,5%, сахара – на 34,4%, свежей, охлаждённой и мороженой рыбы – на 15,5%, крупы – на 11,5%, муки – на 10,2%, колбасных изделий – на 5%, макарон – на 3,8%, переработанного риса – на 3,1%.

Заслушав выступающих, Премьер-министр подчеркнул, что по итогам прошлого года экономика республики сохранила умеренные темпы развития.

«Реальный рост экономики за прошлый год составил 3,1%. Основным фактором её устойчивости стала положительная динамика в реальном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, на развитие экономики также существенно повлияло привлечение внутренних и внешних инвестиций. В частности, высокая активность наблюдалась в недобывающих отраслях.

В целом по всем основным макропоказателям рост отмечен в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте. Наименьшие темпы зафиксированы в Улытауской, Мангистауской, Атырауской и Абайской областях.

Алихан Смаилов отметил, что в наступившем году всем госорганам и акиматам необходимо сосредоточить внимание на реализации Предвыборной программы Президента РК.

«Все поручения и инициативы Главы государства основаны на запросах общества и текущих вызовах. Для выполнения этих задач важен вклад каждого министерства и региона», — подчеркнул он.

Так, по его словам, достижение не менее четырёх процентного роста экономики требует от всех ведомств слаженной работы. В этой связи нужно активизировать шаги по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, созданию постоянных рабочих мест и диверсификации экономики в целом.

«Обеспечение устойчивого экономического роста станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни граждан», – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-министр отметил важность усиления мер по привлечению и сопровождению инвестиций. В частности, это касается проработки индивидуальных условий для инвесторов и установления встречных обязательств.

«От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект», – подчеркнул он.

Алихан Смаилов также акцентировал внимание на работе по сдерживанию инфляции, наибольший вклад в которую продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.

«Наша задача – снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий», – отметил Премьер-министр.

Не менее важное значение, по мнению главы Правительства, имеет и внедрение новой регуляторной политики в отношении бизнеса. Так, в 2023 году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками и увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе до 3,8 млн человек.

Вместе с тем одним из приоритетов экономической политики останется поэтапное сокращение доли государства в экономике и обеспечение равных возможностей для всех за счёт комплексной приватизации и передачи несвойственных функций в конкурентную среду.

«Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. В текущем году необходимо обеспечить реализацию 90% Комплексного плана приватизации», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что большая работа предстоит и в части модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. В том числе это касается принятия действенных мер по снижению износа в сетях электро-, тепло- и водоснабжения, а также качественной реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Алихан Смаилов также напомнил, что в текущем году перед Правительством стоит задача по подготовке нового Налогового кодекса, который призван упростить соответствующее законодательство и стимулировать рост объёмов производства и инвестиций, внедрение инноваций, а также повышение занятости. Налоговое администрирование должно будет полностью базироваться на системе управления рисками.

Ещё одним важным вопросом, по словам Премьер-министра, является разработка нового Бюджетного кодекса.

«Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов. В рамках совершенствования подходов к бюджетированию необходимо обеспечить большую самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем он отметил, что требуется активизировать меры по цифровизации экономики: обеспечить интеграцию информационных систем в единую платформу, максимально перевести госуслуги в электронный формат и упростить процесс их предоставления.

В заключение Премьер-министр добавил, что в Казахстане продолжится перезагрузка системы государственного управления. В частности, в рамках административной реформы акцент будет сделан на децентрализации полномочий с повышением персональной ответственности политических служащих.

«Коллеги, все эти задачи необходимо решать в текущем году. Министрам и акимам следует взять на особый контроль и обеспечить достижение всех запланированных показателей социально-экономического развития», — заключил Алихан Смаилов.

primeminister.kz