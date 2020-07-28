Популярные документы

Самой популярной государственной услугой в ЦОНах региона остаётся выдача паспортов и удостоверений, в том числе на дому.

Примечательно, что государственные услуги могут получить на дому инвалиды первой и второй группы, пожилые люди старше 70 лет, участники Великой Отечественной войны и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для этого им или их опекунам необходимо позвонить на короткий номер 1414 и оставить заявку. После чего с ними свяжутся специалисты госкорпорации «Правительство для граждан» и назначат дату и время оказания государственных услуг на дому.

За полгода филиалы Правительства для граждан оказали около 15 тысяч госуслуг с выездом на дом, в том числе более 700 – по Восточно-Казахстанской области.

По словам директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Азамата Есембулова, оказание госуслуг на дому действует с момента создания корпорации и не теряет своей актуальности.

– Самыми востребованными услугами на дому остаются выдача паспортов и удостоверений личности, оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи, – отметил Азамат Есембулов.

Он также добавил, услуга доступна и на сайте gov4c.kz. Чтобы вызвать работников ЦОНа на дом, нужно на главной странице в разделе «Государственные услуги» выбрать пункт «Госуслуги для лиц с ограниченными возможностями». Далее в открывшемся окне заполнить индивидуальные данные, оставить номер телефона и отправить заявление.

– В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности, – добавил Азамат Есембулов. – Все специалисты снабжены масками и антисептиками. Для минимизации контакта с услугополучателями специалисты ЦОН не проходят дальше холла и соблюдают социальную дистанцию.

Стоит отметить, что госкорпорация «Правительство для граждан» уделяет большое внимание оказанию госуслуг лицам с ограниченными возможностями. Специалисты ЦОНов обучены языку жестовой речи для оказания госуслуг людям с нарушениями слуха и речи.

Елена Пашке