Обозначены главные ориентиры

На внеочередной сессии городского маслихата по согласованию с депутатами аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назначил нового акима г. Семея. Им стал Бакытжан Байахметов, который ранее, с апреля 2019 года, занимал должность заместителя акима ВКО.

Бакытжан Какенкаджиевич Байахметов родился 29 августа 1970 года в г. Аягозе. В 1992 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «электрификация сельского хозяйства, инженер-электрик», затем, в 2008 году, – Центрально-Азиатский университет по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером. После работал руководителем группы сбыта, старшим диспетчером, начальником Аягозских релейных электрических сетей СФ ЗАО «ВК РЭК».

С 2005 по 2008 год – заместитель акима Аягозского района.

С 2009 по 2010 год – начальник отдела строительства города Усть-Каменогорска.

С 2010 по 2019 год – аким города Аягоз, аким Уланского и Аягозского районов.

С апреля 2019 года по настоящее время работал заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Глава региона Даниал Ахметов представил нового акима Семея депутатам городского маслихата и дал ряд поручений, которые предстоит выполнить в кратчайшие сроки. В приоритете: вакцинация, модернизация тепловых сетей и благоустройство.

Семей – город с богатейшей историей, который занимает особое место в летописи не только нашего региона, но и республики в целом. К его социально-экономическому развитию, насущным проблемам и планам традиционно приковано пристальное внимание.

– Мы любим этот город, он является частью исторического наследия нашего государства, – сказал Даниал Ахметов. – В прошлом году в рамках празднования юбилея нашего великого земляка Абая Кунанбайулы сделано очень многое. Краткосрочные задачи для нового руководителя уже поставлены. Беспокоит ситуация с коронавирусом – если в апреле среди заболевших в области было 36% семейчан, то теперь этот показатель достиг 40%. Это говорит о том, что мы должны настаивать на соблюдении всех санитарных норм. Что касается вакцинации – мы работаем неплохо. 96% наших врачей прошли вакцинацию, не отстают от них и полицейские – 92%. Теперь нужно обратить внимание на учителей, которые уже 1 сентября будут работать с нашими детьми.

Одним из наиболее актуальных остаётся вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону. Аким области поручил ускорить разработку проектно-сметной документации на модернизацию котельной «Центр».

– Мы найдём дополнительно миллиард тенге и в этом году это сделаем. Также нужно обратить внимание на режим учёта и контроля – теплотрассы во многих местах не изолированы, – подчеркнул глава региона. – Необходимо решить вопрос с соблюдением гидравлического режима, чтобы предотвратить теплопотери, которые составляли 36%, а в денежном выражении – 1,5 миллиарда тенге. Это недопустимо!

Не остались без внимания и вопросы благоустройства. Даниал Ахметов поручил разработать программу по асфальтированию дорог с грунтовым покрытием. На сегодняшний день таких улиц в Семее больше половины. Также дано поручение по разработке проекта новой зоны отдыха для семейчан – культурно-спортивного парка на острове Бейбітшілік.

– Город будет развиваться, поскольку он имеет огромную историческую ценность для всей страны, – резюмировал Даниал Ахметов.

Подготовила Флора Левина