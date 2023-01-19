Обновлённый Сенат

В новый состав Сената Парламента РК вошли 20 депутатов от разных регионов страны.

В Казахстане завершились выборы в Сенат Парламента, проходившие 14 января. На 20 мест в верхней палате Парламента претендовали 55 кандидатов.

Выборы проводились путём тайного голосования выборщиков – депутатов маслихатов – местных представительных органов. В списки выборщиков по всей республике были внесены 3168 депутатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее – в Алматы – 38, Астане – 31, Шымкенте – 30.

На заседании Центральной избирательной комиссии РК подвели предварительные итоги. Сообщается, что среди новых сенаторов – три женщины и 17 мужчин, их средний возраст – 53,8 года. Наибольшее количество голосов получили кандидаты из Акмолинской, Жамбылской и Павлодарской областей.

По информации ЦИК РК, в числе избранных сенаторов – четыре действующих депутата Сената, пять секретарей областных маслихатов, четыре заместителя акимов областей, два акима района, два сотрудника центральных государственных органов, по одному руководителю учебного заведения, областного управления и представителю акционерного общества.

В Центризбиркоме работали сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.

Члены Центральной избирательной комиссии РК официально заявили, что нарушений закона в день голосования зафиксировано не было.

– Голосование, а также другие избирательные процедуры прошли в соответствии с нормами законодательства. Это означает, что выборы прошли справедливо. Окончательные итоги ЦИК подведёт к 20 января, – подчеркнул глава Центризбиркома Нурлан Абдиров.

Он также отметил, что в обновлённом Сенате не будет «почётного сенатора». Это звание было присвоено в 2019 году первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Перед выборами это звание было решено упразднить.

Напомним, среди полномочий Сената – назначение и увольнение главы и членов Верховного суда, председателя Нацбанка, генпрокурора, а также глав Комитета нацбезопасности, Конституционного суда и Высшего судебного совета. Также Сенат одобряет принятые нижней палатой (Мажилисом) законы.

Бахыт Сарсембаева