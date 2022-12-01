Выборы сенаторов пройдут в январе

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан обсудила подготовку и проведение выборов депутатов Сената Парламента РК, назначенных на 14 января 2023 года.

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров отметил, что очередные выборы назначены Указом Президента РК от 26 ноября 2022 года в связи с окончанием конституционного срока полномочий сенаторов, избранных в 2017 году. В таких случаях выборы назначаются не менее чем за четыре месяца до окончания конституционного срока полномочий депутатов Сената и проводятся не менее чем за два месяца до окончания конституционного срока их полномочий.

14 января 2023 года предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны в 20 регионах республики. Пройдёт это на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов.

Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина из них переизбирается каждые три года.

Организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента руководит ЦИК РК. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов Парламента в регионах.

Как пояснил зампредседателя Центризбиркома Константин Петров, выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днём назначения выборов, то есть с 29 ноября и заканчивается в 18.00 по местному времени за месяц до дня проведения выборов, то есть 14 декабря 2022 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения.

Сенатором может стать казахстанец, достигший 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающий на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трёх лет.

Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными.

Не может быть кандидатом в депутаты Сената Парламента РК человек, имеющий судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем десятью процентами голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы республики, но не более чем 25 процентами голосов выборщиков от одного маслихата.

Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 по местному времени за 20 дней до дня выборов, то есть в 18.00 24 декабря 2022 года.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть после 18.00 24 декабря 2022 года и заканчивается в 00.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00.00 13 января.

Результаты подсчёта голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования.

Протокол подсчёта голосов по выборам депутата Сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов.

Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов, не позднее 20 января 2023 года, и в СМИ публикуется сообщение об итогах выборов – не позднее десяти дней со дня проведения выборов.

Айгуль Биданова