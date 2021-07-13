Новый уровень знаний

Молодые онкологи, кардиологи, реабилитологи и акушеры из Восточно-Казахстанской области отправятся на обучение за рубеж.

Об этом стало известно на расширенном аппаратном совещании областного акимата под председательством акима ВКО Даниала Ахметова.

По информации пресс-службы акимата ВКО, во время мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, были рассмотрены вопросы реализации Комплексной программы по повышению эффективности системы здравоохранения области на 2020 – 2022 годы.

Напомним, что в регионе в рамках задач по развитию человеческого капитала проводится трёхуровневое обучение медицинских работников. Так, по III уровню за рубежом запланировано обучить 60 специалистов области по таким направлениям, как онкология, радиология, кардиология, кардиохирургия, неврология, пульмонология, родовспоможение, реабилитация (в том числе постковидных пациентов). Обучение будет проходить на базе сильнейших клиник РФ, Польши и Израиля.

– Развитие этих направлений связано с внедрением высоких технологий, – отметил руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ермек Омарбеков. – Особая необходимость в обмене международным опытом возникла в условиях пандемии в связи со значительным ухудшением течения заболеваний на фоне опасной инфекции. Для обучения представлены кандидатуры молодых специалистов, составляющих активный кадровый потенциал медицинских организаций с обновлённым современным оборудованием и материально-технической базой.

К примеру, семеро специалистов Центра ядерной медицины и онкологии города Семея (врачи, медицинские физики и инженеры-химики) в течение нескольких месяцев будут перенимать опыт у польских коллег. Обучение специалистов кардиологического, кардиохирургического и неврологического профилей планируется провести в Израиле. В их числе будут восемь специалистов онкоцентра города Усть-Каменогорска.

В текущем году за границу поедут десять реабилитологов области. Половина из них выбрала обучение в Российской Федерации по теме «Постковидная реабилитация». Другая половина направится в Израиль для изучения вопросов взрослой и детской реабилитации по направлениям, которые недостаточно развиты в нашей стране: рассеянный склероз, реабилитация после травм головы, расстройство пищевого поведения, посттравматическое стрессовое расстройство.

Также для повышения уровня организаций родовспоможения на селе в этом году обучат десять акушеров-гинекологов.

По II уровню проведено два мастер-класса с привлечением профессоров ведущих клиник РФ, Грузии и Кореи, в ходе которых обучение прошёл 51 специалист по направлению «Материнство и детство». По направлению «Радиология» ожидается визит лекторов из РФ.

По I уровню обучения в ведущих клиниках и университетах страны по актуальным направлениям обучатся 203 медицинских работника региона.

Глава региона Даниал Ахметов подчеркнул, что повышение квалификации медицинских специалистов региона по направлениям «Материнство и детство», «Онкология и радиология» и «Кардиология» входит в число основных приоритетов Комплексной программы по повышению эффективности системы здравоохранения области на 2020 – 2022 годы, потому этот вопрос находится на особом контроле.

Помимо этого, на онлайн совещании рассмотрели вопросы обеспечения области широкополосным доступом к сети Интернет, подготовки спортсменов Восточно-Казахстанской области к Олимпийским играм в Токио и модернизации систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее.

Также участники заседания обсудили динамику реализации Плана развития Зайсанского района на 2020 – 2024 годы и предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек».

Александра Исаева

Фото пресс-службы акимата ВКО