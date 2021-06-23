Новый формат для прозрачных дел

Уже более пяти месяцев уголовная система по всей республике работает по трёхзвенной модели. Произошло чёткое разделение полномочий прокуратуры, полиции и суда.

В своём Послании народу Казахстана Касым—Жомарт Токаев отметил необходимость модернизации уголовной системы, а также конкретизации полномочий правоохранительных органов и суда.

Заместитель прокурора ВКО Едил Джубанов рассказал, что суть трёхзвенной модели уголовного процесса заключается в чётком разделении компетенций и зон ответственности каждого из органов. Так, органы уголовного преследования – полиция, Антикоррупционная служба, Служба экономических расследований и органы ДКНБ обеспечивают выявление преступлений, в том числе причастных лиц, и сбор улик. Прокуратура даёт независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан и поддерживает государственное обвинение в суде. Третье звено – суд – рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по делу.

Восточный Казахстан одним из первых начал работать по новому формату в пилотном режиме с августа 2020 года. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс вступили в силу 31 декабря прошлого года, и трёхзвенная модель была полномасштабно внедрена по всей республике.

Такая модель уголовного процесса стала важным инструментом в укреплении доверия населения, безопасности и оптимизации многих процессов, противодействия коррупции и равенства всех перед законом.

Примечательно, что для своевременного надзора со стороны органов прокуратуры за законностью деятельности органов уголовного преследования, с указанного времени все ключевые процессуальные решения согласовываются прокурорами в электронном формате. Это позволяет оперативно в онлайн-режиме проверить их законность и принять решение об их согласовании и утверждении либо отказе.

– На первоначальном этапе у нас было четыре вида решений – постановления о признании лица подозреваемым, о прекращении, прерывании уголовного дела, квалификации деяния. После вступления изменений в законную силу к ним добавились ещё утверждение протокола об уголовном проступке, постановления о применении приказного производства, переквалификация, – сообщил Едил Джубанов. – Безусловно, полноценная реализация нового формата напрямую связана с цифровизацией уголовного процесса. Думаю, все знают о положительных моментах электронных дел. Это сокращение бумажного документооборота, оперативность, прозрачность, исключение фальсификаций.

Если говорить о результатах, можно с уверенностью утверждать, что внедрение нового формата положительно повлияло на состояние законности в уголовном процессе. Прокурорский надзор стал более действенным и своевременным, что повлекло за собой заметное улучшение качества досудебного расследования.

Так, прокурорами согласовано и утверждено свыше 10,5 тысячи решений. Снизилось количество отмен прекращений на 40 процентов, а выявляемость неправильной квалификации увеличилась в сто раз. Незаконными признаны более 40 постановлений о признании подозреваемым, и 20 – о квалификации деяния. Таким образом, были предотвращены факты необоснованного вовлечения граждан в уголовное судопроизводство. Нарушение конституционных прав граждан снизилось на 17 процентов.

Внедрение трёхзвенной модели уголовного процесса повлекло также улучшение деятельности органов досудебного производства. Так, с начала года в два раза снизились факты направления уголовных дел на дополнительное расследование, на 30 процентов уменьшилось количество фактов отмен органами прокуратуры постановлений о прекращении расследования.

С 1 июля на территории Восточного Казахстана начнётся реализация пилотного проекта о принятии ключевых процессуальных решений органами прокуратуры по уголовным делам об умышленных убийствах. В преддверии этого, распоряжением прокурора области создана рабочая группа из числа сотрудников полиции и прокуратуры, проводятся обучающие семинары и тренинги.

Это также будет своего рода подготовкой к очередным изменениям уголовно-процессуального законодательства, которые планируются в будущем.

Дарья Антон