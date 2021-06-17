Новый ФОК – новые победы

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Серебрянске.

Здоровый образ жизни – ключ к здоровой нации, которая, в свою очередь, является основой сильного государства. Именно такого принципа придерживаются в нашей стране, поэтому особое внимание и поддержка оказывается развитию массового и детского спорта. На заседании Парламента РК VII созыва Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: «Здоровый образ жизни граждан – базовое условие формирования здоровой нации. Поэтому следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту, о чём я уже сказал в Послании. Хочу повторить – это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение».

Для того чтобы всё больше людей приобщалось к спорту и активному образу жизни, во всех регионах Казахстана строятся спортивные объекты. Не исключение и Восточно-Казахстанская область. К примеру, в прошлом году здесь в эксплуатацию ввели физкультурно-оздоровительные комплексы в посёлке Актогай, селе Кокпекты и городе Шар. Также в регионе появились новые плавательные бассейны, спортивные площадки, мини-футбольные поля и хоккейная коробка. Всего в ВКО насчитывается свыше трёх тысяч спортивных сооружений. Помимо этого, новые ФОКи появятся в сёлах Маркаколь, Аксуат, Кайнар, Бородулиха, Самарское, Бозанбай, Улкен Нарын и в городе Серебрянске. Подробнее остановимся на моногороде района Алтай.

Возведение нового спортивного объекта для жителей Серебрянска – без преувеличения, значимое событие. Впервые за много лет у ребят появится место, где они смогут в полной мере реализовать свой спортивный потенциал. К слову, в моногороде активно развиваются такие виды спорта, как волейбол, футбол, армрестлинг, бокс, вольная борьба. А здание детско-юношеской спортивной школы, которое изначально строилось как общеобразовательная школа, не соответствует современным требованиям. Площадь залов маленькая, к тому же они не оборудованы специальным инвентарём. Нет в спортивной школе зала для командных видов спорта. Воспитанникам приходится заниматься в средних учебных заведениях – школе имени Инюшина и Технологическом колледже. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на месте бывшего стадиона «Химик» позволит и тренерам, и спортсменам забыть о всех неудобствах. Двухэтажное здание, в котором разместятся зал для бокса и борьбы, зал для мини-футбола, тренажёрный зал, а также открытый стадион с трибунами на 700 мест позволят не просто заниматься любимыми видами спорта, но и проводить различные соревнования.

– Совсем скоро давняя мечта ребят воплотится в жизнь, – отметил аким города Серебрянска Нурлан Махамбетов. – В новом спорткомплексе они смогут играть в волейбол, футбол, заниматься в залах. Также здесь будут устраивать различные первенства. Это положительно скажется на досуговой деятельности молодёжи, что очень важно.

Как сообщил представитель подрядной организации ТОО «DK Proekt» Серик Жумадилов, срок реализации проекта – 2021 – 2022 годы, однако строительство идёт с опережением. На сегодняшний день выполнены земельные работы: планировка котлована и самого стадиона. Завозится необходимый материал. Скоро рабочие приступят к заливке бетона. К слову, после возведения объекта планируется обустройство подъездных путей и стоянки для автотранспорта.

Стоит отметить, что для компании это уже не первый опыт строительства спортивных сооружений. До этого они возвели аналогичный физкультурно-спортивный комплекс в Кокпектинском районе. По программе «Дорожная карта занятости» к строительству ФОКа также привлекается местное население, что положительно сказывается на уровне занятости жителей моногорода. Помимо этого, в уже действующем спорткомплексе появятся 30 постоянных рабочих мест.

Александра Исаева

Фото Анастасии Бродовской

Район Алтай