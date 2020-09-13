Новые возможности 

С начала этого года в Курчумский район в рамках третьего направления программы «Еңбек» прибыло 20 человек. До конца года переселенцев станет ещё больше.

По информации Центра занятости акимата Курчумского района, переселенцы решили пустить корни не только в Курчуме, но и в Тоскаинском, Борановском, Балыкшинском и в других округах района. Новые жители приехали из Жамбылской, Алматинской областей и Нур-Султана.

В качестве материальной поддержки им выплачиваются средства за проезд в размере 35 МРП, или 92 785 тенге в денежном выражении. Кроме этого, в случае аренды жилья новоселы получают от государства финансовую компенсацию за его съём в размере 15 МРП ежемесячно. Если же участник программы переселения решил купить на новом месте дом (квартиру), то ему выплачивается сумма аренды за 12 месяцев, что равно 477 тысячам тенге.

Всем трудоспособным лицам из числа участников программы «Еңбек» предлагается работа. Поэтому район приобрел в их лице учителей, сварщиков, водителей, ветеринаров и других специалистов. К примеру, в школу отдаленного Тоскаина из Жамбылской области приехала учительница начальных классов. В школу небольшого села Казахстан устроился сварщик-сантехник, прибывший из столицы. О том, почему этот человек променял мегаполис на маленький аул, он рассказал сам.

Как выяснилось, Насир Кабдикарим родился и вырос в Китайской Народной Республике. В 2005 году он с семьей в качестве репатрианта вернулся на историческую родину, выбрав для проживания село Жанааул Курчумского района. Стал трудиться в привычном для себя сельском хозяйстве. Нашлась работа и для супруги, у которой было образование и хорошая специальность. В семье воспитывались дети.

Однако спокойное течение жизни нарушилось: супруги решили развестись. После этого мужчина уехал в столицу, где проживали его родственники. Он рассказал, что работал там сварщиком, охранником, грузчиком, в общем, брался за любое дело.

Но, по его словам, в связи с пандемией жить в большом городе стало труднее. Выяснилось, что он может принять участие в программе «Еңбек». Местом для построения новой жизни вновь стал Курчумский район.

Пускать корни Насир Кабдикарим решил в селе Казахстан, где его приняли на работу в школу в качестве сантехника. В этом же населенном пункте проживают приехавшие ранее из КНР его родные – мать и брат с семьей.

– Кроме основной работы буду помогать брату поднимать личное фермерское хозяйство, – делится планами собеседник. – Пока что поголовье скота в нём небольшое, но со временем надеемся его преумножить. Хочу воспользоваться финансовой помощью государства и купить в этом селе собственный дом, обзавестись новой семьей.

Случай с героем этого материала, конечно, не совсем типичен для участников программы переселения. Но, согласитесь, перед нами – одна из человеческих судеб в числе тех многих, кого затронула эта программа.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район