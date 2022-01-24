Новые расценки

В Казахстане изменилась стоимость изготовления документов.

С 1 января в стране изменился размер месячного расчётного показателя. В результате увеличилась и стоимость изготовления документов.

– С начала 2022 года размер МРП увеличился до 3063 тенге. Таким образом, получение документов обойдётся казахстанцам от 0,2 МРП до 8 МРП, – сообщает Госкорпорация «Правительство для граждан».

Теперь стоимость для всех видов документов составляет:

получение паспорта – 24504 тенге (8 МРП);

удостоверение личности – 613 тенге (0,2 МРП);

водительские права – 3828 тенге (1,25 МРП);

свидетельство о рождении – бесплатно, но в случае изменения и дополнения документа – 1532 тенге (0,5 МРП);

регистрация брака – 3063 тенге (1 МРП), внесение исправлений и дополнений в свидетельство – 1532 тенге (0,5 МРП);

повторные свидетельства РАГС – 3063 тенге (1 МРП);

подача на развод – 6126 тенге (2 МРП).

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников