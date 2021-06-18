В Аягозском районе за счёт открывшихся предприятий для местных жителей созданы новые рабочие места.

В этом году в селе Карагаш образовалось два новых крестьянских хозяйства, где постоянную работу нашли два человека. До конца года здесь откроют ещё два таких хозяйства.

– Безусловно, если в округе создаётся крестьянское хозяйство, появляются постоянные рабочие места для сельчан, – отметил аким села Талгат Сыздыкаев. – У нас также увеличивается количество предприятий, которые обновляют сельскохозяйственную технику. Уже в этом году два крестьянских хозяйства и сельскохозяйственный производственный кооператив «Береке Асыл» заказали три новых трактора МТЗ, сенокосилки. Благодаря этим сельскохозяйственным объединениям появилась возможность пасти два стада крупного рогатого скота, это благоприятно отразилось и на процессе разведения животных. Овец и коз пасут в три смены, лошадей в течение лета пасут на летних пастбищах также по очереди.

Всего здесь работают 34 крестьянских хозяйства, два сельскохозяйственных производственных кооператива – «Карагаш Асыл» и «Карагаш Береке».

Берикхан Тайжигит

Аягозский район