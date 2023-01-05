Новогодние капризы погоды

В этом году неожиданный новогодний сюрприз восточноказахстанцам преподнесла погода. И если для простых жителей региона снегопад в новогоднюю ночь стал радостным событием, то для коммунальных служб и специалистов ДЧС ВКО – настоящей проверкой на прочность…

Последние дни прошлого года и начало нового в Восточном Казахстане ознаменовались обильным снегопадом и сильным ветром. Погодные условия создали неудобства не только за пределами населённых пунктов, но и внутри них.

Так, проезды в большинстве дворов Усть-Каменогорска настолько затруднены, что их не может преодолеть даже спецтехника, не говоря о легковых автомобилях и технике, которая занимается доставкой продуктов. Не единожды в снежных завалах застревали автомобили скорой помощи.

Многие горожане жалуются в социальных сетях на горы мусора, не вывезенного после праздников. Однако в мусоровывозящей компании сообщили, они не могут своевременно сделать это из-за не прочищенных проездов во дворах и автовладельцев, которые своими транспортными средствами закрывают проезд к контейнерным площадкам.

Не лучше ситуация складывалась и за пределами населённых пунктов. Об ухудшении погодных условий и закрытии трасс областного и республиканского значения сообщалось на сайтах профильных ведомств и на официальных страницах в социальных сетях. Спасатели заранее объявляли штормовое предупреждение и рекомендовали отказаться от поездок за пределы населённых пунктов.

Однако не все восточноказахстанцы прислушались к этим рекомендациям. В результате за несколько дней на трассах области произошло несколько происшествий. Одно из них произошло в Уланском районе. От участкового поступила информация, что в пяти километрах от села Привольное в сторону Семея съехал в кювет автомобиль марки «Лада». В салоне находилось пять заблокированных человек.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада врачей Центра медицины катастроф. Специалисты вскрыли двери автомобиля и эвакуировали пассажиров.

– Оказав первую помощь, проверив, нет ли травм, путников разместили в местной мечети, предоставив им тёплые одеяла и горячий чай, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Из-за обильного снегопада и сильного ветра в горных районах области с четвёртого по восьмое января возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Об этом сообщили в ВК филиале «Казселезащита». Спасатели рекомендуют восточноказахстанцам воздержаться от поездок в горы.

– Лавиноопасных очагов вдоль автомобильных дорог много, проезжая мимо них, не следует останавливаться, нужно быстрее покинуть опасную зону, – советуют специалисты ДЧС ВКО.

Также сообщается, что пятого января по Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на севере, востоке области сильный снег. На большей части области ожидается метель, гололёд. Ветер юго-восточный, южный 15–20, порывы 23–28 м/с. В Усть-Каменогорске – осадки (преимущественно снег), метель, гололёд. Ветер юго-восточный, южный, порывы могут достигать 15–20 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям региона без особой необходимости не покидать населённые пункты. Во время метели ухудшается видимость, возникает опасность перемётов, заторов, массовых дорожно-транспортных происшествий, образуется скользкое дорожное покрытие.

Если же выезд необходим, следует хорошо подготовиться к поездке: посетить станцию технического обслуживания и убедиться в технической исправности всех систем автомобиля; заранее проработать маршрут, проверить, где находятся объекты придорожного сервиса; в автомобили, которые работают на дизельном топливе, необходимо заливать соответствующее сезону зимнее дизтопливо; в машине обязательно должны присутствовать медицинская аптечка и огнетушитель. Также рекомендуется возить комплект сменной тёплой одежды и обуви, щётку для снега и лопату.

– Возьмите с собой трос, лопату, скребок для очистки стёкол, запас топлива, свечи, телефон, заряженный PowerBank, фонарь, запас еды, термос с горячим чаем, яркую ткань, – отметили специалисты. – Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам – принять меры для снижения вероятности получения травмы.

Свежие сообщения о погодных условиях можно получить в мобильном приложении «Дармен».

Информацию о закрытии автодорог республиканского значения можно узнать, позвонив в единый круглосуточный колл-центр «КазАвтоЖола» по короткому номеру 1403. Кроме того, на официальном сайте Национального оператора автодорог республиканского значения доступна ситуационная карта по ссылке https://ru.qaj.kz/s/. Также вся необходимая информация размещается на профильных сайтах и официальных страницах ведомств в социальных сетях.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, для вызова всех экстренных служб необходимо позвонить с мобильного телефона по единому номеру 112.

К СВЕДЕНИЮ

До 20 суток ареста может составить наказание водителям, проигнорировавшим предупреждение о закрытии дорог и отправившимся в путь в непогоду.

Как сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, за игнорирование сообщений об ограничении движения из-за плохой погоды в Казахстане предусмотрена административная ответственность. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства «Об утверждении Правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах».

Нарушителей полагается привлекать к ответственности по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. За неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 30 месячных расчётных показателей либо арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения в течение года – арест от 15 до 20 суток. Тем, кого арестовывать нельзя (к примеру, лица с особыми потребностями), – штраф до 50 МРП.

Александра Исаева