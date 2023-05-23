Новая глава сотрудничества

В Сиане (КНР) завершился саммит «Центральная Азия – Китай», в котором приняли участие пять президентов стран ЦА.

В ходе саммита стороны обсудили международную повестку и перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, провели отдельные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сегодня для продуктивного развития Казахстану нужны новые соглашения и сделки, республика должна приложить усилия для продвижения казахстанских экономических связей в мире, и КНР играет важную роль для внешней политики Казахстана. На сегодняшний день фундаментом сотрудничества Китая со странами ЦА является экономика, поскольку КНР для них выступает ключевым партнёром. Так, на долю Китая у Казахстана приходится 18 процентов всей внешней торговли.

В состав делегации нашей страны вошёл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. И это не случайно. ВКО – одна из наиболее близко расположенных к Китаю областей. На протяжении долгого времени мы сохраняем партнёрские и добрососедские отношения, которые приводят к реализации ряда крупных проектов, таких, например, как завод по производству тепловыделяющих сборок «Ульба ТВС», продукция которого экспортируется в Китай. Кроме того, практически готова лаборатория по сертификации агротоваров в соответствии с китайскими и международными стандартами. После её открытия сельхозпродукция Казахстана сможет выйти на рынки КНР. Большие планы у региона на развитие сфер туризма, медицины и образования.

На саммите подписали соглашение о безвизовом режиме, и это позволит упростить многие процедуры , в том числе увеличить поток китайских туристов. Делегации стран обсудили перспективы развития Шёлкового пути, особенно Среднего коридора и железнодорожных перевозок, которые связывают эти страны. В их числе интермодальные перевозки с включением Каспийского моря через порты Казахстана и Туркменистана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан играет важную роль в развитии торговых путей и международных отношений в этой части мира.

Казахстан – очень важная страна. Я верю, что будущее Казахстана должно быть светлым. Вот почему я прилагаю все усилия к тому, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана в качестве современной страны с развитой экономикой, – подчеркнул Глава государства.

Отметим, что по состоянию на конец марта текущего года объём прямых инвестиций Китая в пяти странах Центральной Азии превысил 15 млрд долл.

Кроме того, как в «Рудном Алтае» уже сообщали ранее, было подписано соглашение о реализации проекта «Мастерская имени Лу Бань» на базе ВКТУ им. Д. Серикбаева. Здесь будут применять метод обучения Инновационного проекта инженерной практики (Engineering Practice Innovation Project (EPIP)) и использовать передовое оборудование для обеспечения высокого качества академического образования и подготовки посредством обмена выдающимися достижениями обеих стран в области высшего инженерного образования.

Дарья Штейн