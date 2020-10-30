Мейрамгуль Абылгазинова, директор Бескарагайского Дома дружбы – центра общественного согласия:

«Для меня Государственный флаг – это незыблемая ценность, которая ассоциируется со свободой, независимостью и мирным небом. Помню, как мне вручали золотую медаль Единства народа Казахстана «Бiрлiк». Эта государственная награда Республики Казахстан является высшим знаком общественного признания и поощрения за заслуги в укреплении единства и стабильности, социально-экономическом и общественном развитии Казахстана. Неоднократно возглавляемое мною учреждение было отмечено как лучший Дом дружбы Восточно-Казахстанской области. Мы с коллегами прилагаем все усилия для того, чтобы развивались традиции, обычаи, языки различных этносов, а люди жили в мире и согласии. Большая работа ведётся в сфере патриотического воспитания молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей, культурного наследия народа и, конечно, уважения к государственным символам».