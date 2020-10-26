Гордо реет в мирном небе 

Ольга Рыпакова, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта РК, победительница «Бриллиантовой лиги», чемпионатов мира и Азии:

«Я, как и все казахстанские спортсмены, с особым трепетом отношусь к Государственному флагу нашей страны. Это символ высших устремлений народа, веры в прекрасное будущее и гордости за наше прошлое. Когда на соревнованиях поднимается Государственный флаг победителя и звучит Государственный гимн – это самый волнительный и трогательный момент! Стать олимпийским чемпионом – сокровенная мечта всех спортсменов мира, добиться этого безумно сложно. Поэтому, когда поднимаешься на пьедестал почёта, слышишь, как торжественно звучит Гимн Республики Казахстан, видишь, как поднимается Государственный флаг, тебя наполняет огромное чувство гордости за свою Родину и твёрдая уверенность в том, что наша страна лучше всех! А ещё чувствуешь невероятное волнение от того, что в этом, отчасти, есть и твоя заслуга, твой вклад».

Из открытых источников