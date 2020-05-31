Нелегкий век Клементины Райш

Судьба этой женщины – яркий пример того, какие трудности выпали на долю поколения депортированных немцев Поволжья.

Клементина Райш родилась в Поволжье в 1920 году. У неё были две сестры – Ефросинья, Альбина и брат Виктор. Мать Елизавета Яковлевна заботилась о детях, но в 1941 году, когда Клементине исполнился 21 год, не смогла защитить свою семью от депортации. Их так же, как и других немцев, в срочном порядке отправили в Казахстан. Депортация проходила в очень жёстких условиях. Давали всего

24 часа на сборы, люди могли взять с собой только самое необходимое.

– Помню, как мы долго плыли на барже по Каспийскому морю, – вспоминает Клементина Николаевна. – У меня на руках был маленький сын, родившийся в Поволжье. В Восточном Казахстане, куда нас распределили, всех отправили работать в колхозы, убирать с полей свёклу и другие овощи.

Было тяжело, но Клементина даже не предполагала, что её ждут ещё более серьезные испытания. С 1941 по 1956 годы ей пришлось до изнеможения трудиться на крышных

разрезах Карпинска, что в Свердловской области.

– Принудительно разлучив меня с семьей, забрали в трудовую армию и отправили в Свердловск, – рассказывает Клементина Николаевна. – Двухлетний сын остался с

моей мамой. Разлука с ним была невыносимой. Мы добывали уголь в огромных количествах, прокладывали рельсы для поездов, чтобы можно было его вывозить. Работа была непомерно тяжелой, от усталости валились с ног. Когда закончилась война стало немного легче.

Времена изменились, произошли перемены и в жизни Клементины. Она вышла замуж за Александра Райша, у них родилось трое детей. К сожалению, в 1957 году муж

Клементины Николаевны умер. Ей с детьми пришлось вернуться в Усть-Каменогорск, поближе к своим родным.

Несмотря на все тяготы жизни, которые легли на плечи этой женщины, она не сломалась и не озлобилась. Все, кто знаком с ней, отзываются о К. Райш как добром, участливом и очень трудолюбивом человеке.

В сентябре ей исполняется сто лет. Сколько всего ей пришлось пережить на своем веку! Воспоминания эти особенно ценны тем, что история этой небольшой семьи, как и

жизненный путь Клементины Николаевны, отражает судьбы других репрессированных немцев Поволжья.

Милана Лейман