Неблагородный риск

Жители Восточно-Казахстанской области продолжают платить штрафы за несоблюдение ограничительного режима, установленного главным государственным санитарным врачом.

20 февраля в Усть-Каменогорске и Семее зарегистрированы по семь фактов нарушения масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте.

В Глубоковском районе зарегистрированы два нарушения масочного режима. Сумма штрафа — 87 510 тенге.

Зачем нарушать и платить штраф, если можно соблюдать требования? И благороден ли риск своим здоровьем и здоровьем окружающих?