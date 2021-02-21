Актуально

Неблагородный риск

21.02.2021
15

Жители Восточно-Казахстанской области продолжают платить штрафы за несоблюдение ограничительного режима, установленного главным государственным санитарным врачом.

20 февраля в Усть-Каменогорске и Семее зарегистрированы по семь фактов нарушения масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте.

В Глубоковском районе зарегистрированы два нарушения масочного режима. Сумма штрафа — 87 510 тенге.

Зачем нарушать и платить штраф, если можно соблюдать требования? И благороден ли риск своим здоровьем и здоровьем окружающих?

21.02.2021
15

Еще новости

Снова без масок?!

20.02.2021

Носите маски, господа

19.02.2021

Сколько стоит безответственность?

18.02.2021

Экстрим для пешехода

18.02.2021
Back to top button